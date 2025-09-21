Nicolás Ortiz ganó en Río Colorado y se consagró campeón en el mountain bike

El circuito de Río Colorado fue el escenario donde se bajó el telón del Campeonato Tucumano de mountain bike, en la especialidad cross rural. Allí, Nicolás Ortiz escribió una de las páginas más importantes de su carrera deportiva. El biker de Las Talitas, de 24 años, consiguió por primera vez la victoria en la clasificación general de una fecha del certamen y, como si eso fuera poco, también se consagró campeón de la temporada gracias a la regularidad que mostró durante todo el año.
El cierre del certamen no podía ser más vibrante. La última cita reunió a destacados bikers en un trazado exigente y técnico de 11,2 kilómetros que se recorrió a pura intensidad. Ortiz completó las cuatro vueltas en 1 hora, 59 minutos y 14 segundos, un tiempo que le permitió relegar por 1’36” a Facundo Coronel, mientras que José Agustín Baran completó el podio a escasos centésimos del escolta.
“Estoy feliz. Este título significa mucho para mí, porque es el fruto de todo el entrenamiento que vengo haciendo a lo largo del año. Para poder llegar a esto hice mucho sacrificio y tuve una gran disciplina. Son muchas cosas que dejé de lado para poder conseguir este resultado y eso me pone muy contento”, confesó un emocionado Ortiz apenas cruzó la meta.
El pedalista, que lleva siete años practicando mountain bike, destacó la importancia de haber alcanzado este objetivo en un escenario tan demandante. “Esta es la primera vez que gano una clasificación general del Campeonato Tucumano. Con esta carrera cierro mi temporada 2025, que gracias a mi profesor Gabriel Quiroga pude estar a la altura de mi exigente categoría. Creo que pude pelear todo lo que competí esta temporada”, subrayó.
La carrera fue intensa de principio a fin. “Venía de correr el fin de semana pasado y llegaba un poco cansado. Los chicos pusieron un ritmo duro desde el arranque. Logramos escaparnos tres corredores en un principio: Coronel, Baran y yo giramos una vuelta y media juntos, hasta que se sumó José Vera, de la categoría Master A. Después pude escaparme con Vera y recorrimos juntos casi dos vueltas, ya que él tenía que completar solo tres giros. En mi última vuelta dejé todo para ir solo sin que me alcancen y de esta forma pude ganar la carrera. Fue algo muy emocionante”, relató el nuevo campeón.
El trazado de Río Colorado, con subidas cortas y empinadas, sendas técnicas entre cañaverales y tramos veloces, estuvo a la altura de una definición provincial. “Es un circuito muy divertido y rápido, tiene muchas sendas técnicas y un poco de calles que lo hacen dinámico. Realmente fue muy lindo”, aseguró Ortiz, que celebró con la serenidad de quien sabe que la consagración es apenas un escalón en un camino que recién comienza.
El campeón Tucumano destacó además la labor de su entrenador, que lo acompañó en todo el proceso. “Sin dudas esta fue mi mejor temporada. Venimos trabajando muy duro con mi entrenador Gaby desde hace ya varios años. Esta temporada pude subir un escalón más y sacar lo mejor de mí. Ahora vamos a seguir trabajando para que el próximo año pueda mejorar lo realizado”, concluyó con ambición.
Damas Elite
Entre las mujeres, Juliana Díaz Chaya confirmó su dominio absoluto en la categoría Damas Elite. La biker completó las tres vueltas al circuito en 1 hora, 53 minutos y 30 segundos, sacándole una ventaja abismal de 29’09” a Isabel Dip. Con este triunfo, el tercero consecutivo, Díaz Chaya cerró un certamen impecable que la consagró como la gran campeona femenina del año.
La pedalista mostró una solvencia notable en cada presentación, imponiendo un ritmo que resultó inalcanzable para sus rivales. Su regularidad y superioridad quedaron selladas en esta última cita, donde confirmó que es una referente de esta especialidad en Tucumán.
Balance positivo
El campeonato 2025 dejó un balance altamente positivo. Alexander Kachurovsky, uno de los organizadores, destacó el gran nivel deportivo que mostraron los bikers y subrayó la importancia del respaldo recibido. “Queremos agradecer el apoyo de Alejandro Quintero, delegado comunal de Río Colorado, que hizo posible que este circuito sea escenario de un muy buen cierre de temporada”, señaló el dirigente.
Con cuatro fechas de alto voltaje, el certamen se consolidó como una de las competencias provinciales más competitivas del país, donde cada jornada ofreció carreras parejas, trazados técnicos y una organización que estuvo a la altura del crecimiento que vive el mountain bike tucumano.
Cuando la tarde caía en Río Colorado y los últimos bikers cruzaban la meta, la sensación general era la de haber cerrado un gran torneo. El Campeonato Tucumano no solo coronó a sus campeones, sino que también dejó en claro que la pasión por la bicicleta en la provincia sigue creciendo, con jóvenes que se animan a desafiar circuitos exigentes y con un público que acompaña con entusiasmo cada convocatoria.
Ortiz y Díaz Chaya se subieron al lugar más alto del podio y se llevaron la gloria, pero detrás de sus nombres hay una historia colectiva: la de un mountain bike tucumano que late fuerte, que se consolida y que promete un 2026 todavía más apasionante.
Los resultados de la última fecha y los campeones de todas las categorías fueron:
ELITE
1° Nicolás Ortiz
2° Facundo Coronel
3° José Agustín Baran
4° Cristian Zuluaga
5° Nicolás Pasallo
6° Stefano Zanotta
7° Facundo Acosta
Campeón: Nicolás Ortiz
Subcampeón: Facundo Coronel
SUB 23
1° Luis Santillán
2° Ignacio Cufré
Campeón: Ignacio Cufré
GRAVEL
1° Emiliano Artaza
Campeón: Emiliano Artaza
CADETES
1° Valentín Zelaya
Campeón: Valentín Zelaya
MASTER A
1° José Vera
2° Ramón Díaz
3° Brian Huaco Quiroga
4° Adrián Rodríguez
5° Augusto Chico Campos
Campeón: José Vera
MASTER B1
1° Leonardo García
2° Fernando López
3° Eduardo Abdala
4° Fabián Rocha
5° Claudio Parrado
6° Juan José Galván
7° José Morales
Campeón: Eduardo Abdala
MASTER B2
1° Franco Velardez
2° Juan Manuel Moreno
3° José Luis Portuese
4° Pedro Fernando Fuentes
5° Maximiliano Nanni
6° Luis Sigüenza
7° Pablo Javier García
8° Agustín Conort
9° José Zalazar
Campeón: Franco Velardez
MASTER C1
1° Gabriel Quiroga
2° Juan Marcos Díaz
3° Juan Carlos Lemacha
Campeón: Gabriel Quiroga
MASTER C2
1° Walter Fanjul
2° Mario Calabretta
3° Néstor Reynoso
4° Gustavo Martel
Campeón: Walter Fanjul
MASTER D1
1° Luis Sánchez
Campeón: Luis Sánchez
MASTER D2
1° Roberto Jaufroy
2° Daniel Peralta
3° Raúl Corral
Campeón: Roberto Jaufroy
MASTER E
1° Augusto Esparza
2° Hugo Óscar Valdez
3° Pedro Sandilli
Campeón: Augusto Esparza
JUVENILES
1° Pablo Rodríguez
Campeón: Pablo Rodríguez
INFANTILES A
1° Yan Rodríguez
2° Luana Molina
3° Máximo Vélez
4° Nicolás Villarreal
Campeón: Yan Rodríguez
INFANTILES B
1° Bautista Noriega
Campeón: Bautista Noriega
PRE INFANTILES
1° Ámbar Isabella Molina
2° Gianella Cufré
Campeona: Ámbar Isabella Molina
MOSCAS
1° Felipe Martínez
2° Máximo Olea
Campeón: Felipe Martínez
MOSQUITOS
1° Noah Valentino Molina
Campeón: Noah Valentino Molina
PROMOCIONALES
1° Ernesto Villar
2° Exequiel Yuseff
3° José Cardozo
4° Cristian Ituarte
5° Augusto Hernández
6° Emanuel Díaz
7° Pedro Pacheco
Campeón: Ernesto Villar
DAMAS ELITE
1° Juliana Díaz Chaya
2° Isabel Dip
Campeona: Juliana Díaz Chaya
DAMAS MASTER A
1° Mariana Esther Toledo
2° Flavia Cativa
Campeona: Mariana Esther Toledo
DAMAS MASTER B1
1° Natacha Posse
2° Cintia Valdez
Campeona: Natacha Posse
DAMAS MASTER B2
1° Andrea Ruiz
Campeona: Andrea Ruiz
DAMAS MENORES
1° Rosario Molina
Campeona: Rosario Molina