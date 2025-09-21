Nicolás Ortiz ganó en Río Colorado y se consagró campeón en el mountain bike

La carrera fue intensa de principio a fin. “Venía de correr el fin de semana pasado y llegaba un poco cansado. Los chicos pusieron un ritmo duro desde el arranque. Logramos escaparnos tres corredores en un principio: Coronel, Baran y yo giramos una vuelta y media juntos, hasta que se sumó José Vera, de la categoría Master A. Después pude escaparme con Vera y recorrimos juntos casi dos vueltas, ya que él tenía que completar solo tres giros. En mi última vuelta dejé todo para ir solo sin que me alcancen y de esta forma pude ganar la carrera. Fue algo muy emocionante”, relató el nuevo campeón.