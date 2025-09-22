Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

Estuvo varios días prófugo hasta que finalmente se entregó ante las autoridades. Fue condenado a prisión perpetua en 2021. Desde que fue procesado, fue un interno complicado que protagonizaba peleas con sus compañeros de encierro. En junio del año pasado, las autoridades del penal de Villa Urquiza descubrieron marihuana y dinero en efectivo en su celda. Sospecharon que dirigía una red de narcomenudeo en el penal, por lo que fue procesado por comercialización de drogas.