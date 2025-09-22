Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

A un año y dos semanas de haber sido trasladado a una cárcel federal, Máximo Alejandro “Maxi” Abraham fue encontrado sin vida en la celda del penal de Rawson. El condenado a perpetua, se quitó la vida colgándose de un barrote de la ventana del calabozo.
Abraham, fue protagonista de uno de los hechos más resonantes de los últimos años. El 13 de febrero de 2019, el pariente de la reconocida empresaria Irma Abraham, asesinó a balazos a los policías Sergio Páez González y Cristian Peralta cuando intentaban que se identificara por los incidentes que había protagonizado en la zona del Parque 9 de Julio.
Estuvo varios días prófugo hasta que finalmente se entregó ante las autoridades. Fue condenado a prisión perpetua en 2021. Desde que fue procesado, fue un interno complicado que protagonizaba peleas con sus compañeros de encierro. En junio del año pasado, las autoridades del penal de Villa Urquiza descubrieron marihuana y dinero en efectivo en su celda. Sospecharon que dirigía una red de narcomenudeo en el penal, por lo que fue procesado por comercialización de drogas.
Trasladado
El 6 de septiembre del año pasado, junto a Miguel “Miguelón” Figueroa y a Álvaro Quiroga, fue trasladado a una cárcel federal destinada a los presos considerados peligrosos. En un primer momento, terminó ocupando un lugar en el penal de Marcos Paz. A partir de ese momento, su ex defensor Víctor Padilla planteó sin éxito que se ordenara su traslado a la provincia.
Por cuestiones de cupo, “Maxi” fue derivado al penal de Rawson. Fuentes del Servicio Penitenciario y de la Justicia confirmaron que esa cárcel es similar a la de Villa Urquiza y que no tiene un régimen de máxima seguridad. Insistieron que Abraham podía comunicarse telefónicamente con sus familiares y que recibía la misma comida que el resto de sus compañeros de encierro.