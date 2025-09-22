Comenzó la obra de MÍO, el nuevo desarrollo de Metrocúbico en Yerba Buena

Metrocúbico dio inicio oficial a la construcción de MÍO, su nuevo desarrollo residencial y comercial en Yerba Buena, con un encuentro distendido que evocó el tradicional “asado de obra”. El evento reunió a clientes, inversores y aliados estratégicos en el predio de avenida Solano Vera 1.100, donde se levantarán las cuatro torres del proyecto.
MÍO incluirá monoambientes y departamentos de 1 y 2 dormitorios, además de un frente comercial con locales y oficinas. Su propuesta de amenities está pensada para potenciar la calidad de vida: SUM con parrillas, pileta, fogonero, cancha de fútbol y espacios verdes que invitan al encuentro y al disfrute al aire libre.
El encuentro también sirvió para anunciar el lanzamiento de la Torre 3, tras el éxito comercial de las dos primeras torres, que se encuentran prácticamente vendidas en su totalidad.
“MÍO surge como respuesta a una nueva demanda residencial en Yerba Buena: Unidades funcionales, prácticas y accesibles, pensadas para un estilo de vida actual”, señalaron desde Metrocúbico.
Además de su propuesta arquitectónica, el proyecto se destaca por su ubicación estratégica sobre Av. Solano Vera, una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad. En los últimos años, esta avenida se consolidó como un corredor urbano en plena transformación, con nuevos comercios, supermercados, gimnasios, cafeterías y servicios que facilitan el día a día. Vivir en MÍO será tener todo cerca, en un entorno residencial con el ritmo y la comodidad de la vida urbana, a pocos minutos del centro de Yerba Buena.
Con este lanzamiento, Metrocúbico reafirma su compromiso con una nueva generación de desarrollos en Yerba Buena: proyectos jóvenes, frescos, funcionales y con identidad propia, diseñados para un público que busca practicidad, diseño y buena ubicación.
Para conocer más sobre MÍO Solano Vera:
Oficina comercial: Av. Aconquija 998, Yerba Buena
+54 381 415-7526