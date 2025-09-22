Comenzó la obra de MÍO, el nuevo desarrollo de Metrocúbico en Yerba Buena

Además de su propuesta arquitectónica, el proyecto se destaca por su ubicación estratégica sobre Av. Solano Vera, una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad. En los últimos años, esta avenida se consolidó como un corredor urbano en plena transformación, con nuevos comercios, supermercados, gimnasios, cafeterías y servicios que facilitan el día a día. Vivir en MÍO será tener todo cerca, en un entorno residencial con el ritmo y la comodidad de la vida urbana, a pocos minutos del centro de Yerba Buena.