Secciones
Contenido patrocinado

Comenzó la obra de MÍO, el nuevo desarrollo de Metrocúbico en Yerba Buena
Comenzó la obra de MÍO, el nuevo desarrollo de Metrocúbico en Yerba Buena
Hace 6 Hs

Metrocúbico dio inicio oficial a la construcción de MÍO, su nuevo desarrollo residencial y comercial en Yerba Buena, con un encuentro distendido que evocó el tradicional “asado de obra”. El evento reunió a clientes, inversores y aliados estratégicos en el predio de avenida Solano Vera 1.100, donde se levantarán las cuatro torres del proyecto.

Comenzó la obra de MÍO, el nuevo desarrollo de Metrocúbico en Yerba Buena

MÍO incluirá monoambientes y departamentos de 1 y 2 dormitorios, además de un frente comercial con locales y oficinas. Su propuesta de amenities está pensada para potenciar la calidad de vida: SUM con parrillas, pileta, fogonero, cancha de fútbol y espacios verdes que invitan al encuentro y al disfrute al aire libre.

El encuentro también sirvió para anunciar el lanzamiento de la Torre 3, tras el éxito comercial de las dos primeras torres, que se encuentran prácticamente vendidas en su totalidad.

Comenzó la obra de MÍO, el nuevo desarrollo de Metrocúbico en Yerba Buena

“MÍO surge como respuesta a una nueva demanda residencial en Yerba Buena: Unidades funcionales, prácticas y accesibles, pensadas para un estilo de vida actual”, señalaron desde Metrocúbico.

Comenzó la obra de MÍO, el nuevo desarrollo de Metrocúbico en Yerba Buena

Además de su propuesta arquitectónica, el proyecto se destaca por su ubicación estratégica sobre Av. Solano Vera, una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad. En los últimos años, esta avenida se consolidó como un corredor urbano en plena transformación, con nuevos comercios, supermercados, gimnasios, cafeterías y servicios que facilitan el día a día. Vivir en MÍO será tener todo cerca, en un entorno residencial con el ritmo y la comodidad de la vida urbana, a pocos minutos del centro de Yerba Buena.

Con este lanzamiento, Metrocúbico reafirma su compromiso con una nueva generación de desarrollos en Yerba Buena: proyectos jóvenes, frescos, funcionales y con identidad propia, diseñados para un público que busca practicidad, diseño y buena ubicación.

Para conocer más sobre MÍO Solano Vera:

www.miosolanovera.com

Oficina comercial: Av. Aconquija 998, Yerba Buena

+54 381 415-7526

Esta nota es de acceso libre.
Temas Yerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Task”, el thriller psicológico de HBO Max que promete ser la mejor miniserie de 2025
1

“Task”, el thriller psicológico de HBO Max que promete ser la mejor miniserie de 2025

ChatGPT: los 10 mejores consejos para optimizar tus resultados
2

ChatGPT: los 10 mejores consejos para optimizar tus resultados

Cinco aplicaciones para crear un menú semanal saludable con Inteligencia Artificial
3

Cinco aplicaciones para crear un menú semanal saludable con Inteligencia Artificial

La Casa del Dragón: la tercera temporada llegará a la Argentina en invierno de 2026
4

La Casa del Dragón: la tercera temporada llegará a la Argentina en invierno de 2026

La fortuna de Donald Trump en 2025: así quedó en el ranking de Forbes de los más ricos de EEUU
5

La fortuna de Donald Trump en 2025: así quedó en el ranking de Forbes de los más ricos de EEUU

¿Por qué no suenan las notificaciones de WhatsApp? Truco para solucionarlo
6

¿Por qué no suenan las notificaciones de WhatsApp? Truco para solucionarlo

Más Noticias
Expectativas por el préstamo del Tesoro de EEUU: el gobierno de Milei acelera el apoyo ante la tensión cambiaria

Expectativas por el préstamo del Tesoro de EEUU: el gobierno de Milei acelera el apoyo ante la tensión cambiaria

Yuyito González destapó los secretos de su relación con Milei en la mesa de Mirtha

Yuyito González destapó los secretos de su relación con Milei en la mesa de Mirtha

Reapareció Silvia D'Auro: cómo está hoy en medio de un nuevo escándalo con Morena Rial

Reapareció Silvia D'Auro: cómo está hoy en medio de un nuevo escándalo con Morena Rial

Feriados y efemérides: ¿cómo será la atención del comercio el 24, 26 y 29 de septiembre en Tucumán?

Feriados y efemérides: ¿cómo será la atención del comercio el 24, 26 y 29 de septiembre en Tucumán?

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: No puedo conformar a las redes sociales

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: "No puedo conformar a las redes sociales"

Las fuerzas del hielo

Las fuerzas del hielo

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre

¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?

¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?