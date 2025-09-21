Secciones
DeportesMás deportes

El ganador de la edición pasada de los 21k de LA GACETA brilló en la maratón de Buenos Aires

"Chava" se subió al podio entre los argentinos y logró terminar en el top 10 en la general.

FELICES. Chavarría (derecha) posa junto a Joaquín Arbe y David Rodríguez, quienes terminaron primero y segundo respectivamente. FELICES. Chavarría (derecha) posa junto a Joaquín Arbe y David Rodríguez, quienes terminaron primero y segundo respectivamente. Foto de Instagram @fotorunarg
Hace 1 Hs

En los 21k de LA GACETA, Ezequiel Chavarría había dejado en claro por qué es uno de los fondistas tucumanos más destacados del país. Este domingo, en el 41° Maratón Internacional de Buenos Aires, el atleta volvió a dejar en alto la bandera provincial al subirse al podio argentino y finalizar tercero entre los corredores nacionales, con un tiempo de 2h19’31’’.

La prueba porteña, que contó con más de 15.000 corredores de todo el mundo y es considerada la más importante de Latinoamérica en la distancia, se corrió bajo un clima adverso: lluvia, frío y viento que complicaron los ritmos. Aun así, "Chava" demostró consistencia y carácter para meterse en el top 10 general, detrás de la armada africana que volvió a dominar la carrera.

El podio argentino fue muy ajustado: Joaquín Arbe (2h19’21’’) terminó apenas 10 segundos por delante de David Rodríguez (2h19’22’’), mientras que Chavarría llegó a continuación, confirmando que está a la altura de los mejores maratonistas del país.

En agosto, Chavarría había dejado su sello en la Media Maratón de Buenos Aires

Su rendimiento se suma al segundo puesto en la categoría M35-39 de la Media Maratón de Buenos Aires 2025, en donde también había brillado con un tiempo de 1h06’36’’. Ese antecedente, sumado a su victoria en Tucumán, habla de la regularidad de un atleta que combina talento, disciplina y la capacidad de rendir en los escenarios más exigentes.

En un circuito que recorrió los puntos más emblemáticos de la capital argentina, Chavarría no sólo completó los 42 kilómetros con solvencia, sino que mostró que el atletismo tucumano tiene un referente con proyección nacional e internacional.

Cada presentación confirma lo mismo. Chavarría no sólo corre para superarse a sí mismo, también para llevar el nombre de Tucumán lo más alto posible en el calendario del running argentino.

Temas Buenos AiresEzequiel Chavarría21K LA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Crónicas de archivo: el Pato, nuestro deporte antes del fútbol

Crónicas de archivo: el Pato, nuestro deporte antes del fútbol

Lo más popular
Las fuerzas del hielo
1

Las fuerzas del hielo

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre
2

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre

¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?
3

¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?

Clever Ferreira se convirtió en el matagigantes de Atlético Tucumán
4

Clever Ferreira se convirtió en el "matagigantes" de Atlético Tucumán

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: No puedo conformar a las redes sociales
5

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: "No puedo conformar a las redes sociales"

El nieto de Fidel y la ética revolucionaria
6

El nieto de Fidel y la ética revolucionaria

Más Noticias
¿Dónde ver en vivo el partido entre Racing (C) y San Martín por la Primera Nacional?

¿Dónde ver en vivo el partido entre Racing (C) y San Martín por la Primera Nacional?

Yuyito González destapó los secretos de su relación con Milei en la mesa de Mirtha

Yuyito González destapó los secretos de su relación con Milei en la mesa de Mirtha

Reapareció Silvia D'Auro: cómo está hoy en medio de un nuevo escándalo con Morena Rial

Reapareció Silvia D'Auro: cómo está hoy en medio de un nuevo escándalo con Morena Rial

VIDEO: el toque de Albon que le arruinó la carrera a Colapinto en Bakú

VIDEO: el toque de Albon que le arruinó la carrera a Colapinto en Bakú

Agenda de TV del domingo: ¿Dónde ver en vivo Independiente-San Lorenzo y Boca Juniors-Central Córdoba?

Agenda de TV del domingo: ¿Dónde ver en vivo Independiente-San Lorenzo y Boca Juniors-Central Córdoba?

River en Tucumán: 900 policías, controles estrictos y distintas postales de la pasión en la previa del Monumental

River en Tucumán: 900 policías, controles estrictos y distintas postales de la pasión en la previa del Monumental

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: No puedo conformar a las redes sociales

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: "No puedo conformar a las redes sociales"

Las fuerzas del hielo

Las fuerzas del hielo

Comentarios