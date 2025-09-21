El ganador de la edición pasada de los 21k de LA GACETA brilló en la maratón de Buenos Aires

En los 21k de LA GACETA, Ezequiel Chavarría había dejado en claro por qué es uno de los fondistas tucumanos más destacados del país. Este domingo, en el 41° Maratón Internacional de Buenos Aires, el atleta volvió a dejar en alto la bandera provincial al subirse al podio argentino y finalizar tercero entre los corredores nacionales, con un tiempo de 2h19’31’’.
La prueba porteña, que contó con más de 15.000 corredores de todo el mundo y es considerada la más importante de Latinoamérica en la distancia, se corrió bajo un clima adverso: lluvia, frío y viento que complicaron los ritmos. Aun así, "Chava" demostró consistencia y carácter para meterse en el top 10 general, detrás de la armada africana que volvió a dominar la carrera.
El podio argentino fue muy ajustado: Joaquín Arbe (2h19’21’’) terminó apenas 10 segundos por delante de David Rodríguez (2h19’22’’), mientras que Chavarría llegó a continuación, confirmando que está a la altura de los mejores maratonistas del país.
En agosto, Chavarría había dejado su sello en la Media Maratón de Buenos Aires
Su rendimiento se suma al segundo puesto en la categoría M35-39 de la Media Maratón de Buenos Aires 2025, en donde también había brillado con un tiempo de 1h06’36’’. Ese antecedente, sumado a su victoria en Tucumán, habla de la regularidad de un atleta que combina talento, disciplina y la capacidad de rendir en los escenarios más exigentes.
En un circuito que recorrió los puntos más emblemáticos de la capital argentina, Chavarría no sólo completó los 42 kilómetros con solvencia, sino que mostró que el atletismo tucumano tiene un referente con proyección nacional e internacional.
Cada presentación confirma lo mismo. Chavarría no sólo corre para superarse a sí mismo, también para llevar el nombre de Tucumán lo más alto posible en el calendario del running argentino.