El ganador de la edición pasada de los 21k de LA GACETA brilló en la maratón de Buenos Aires

En los 21k de LA GACETA, Ezequiel Chavarría había dejado en claro por qué es uno de los fondistas tucumanos más destacados del país. Este domingo, en el 41° Maratón Internacional de Buenos Aires, el atleta volvió a dejar en alto la bandera provincial al subirse al podio argentino y finalizar tercero entre los corredores nacionales, con un tiempo de 2h19’31’’.