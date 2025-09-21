Secciones
¿Cuándo fue la última vez que Nicolás Carrizo fue titular con la camiseta de San Martín?

Ante la lesión de Darío Sand, el arquero nacido en Aguilares jugaría de movida esta tarde contra Racing de Córdoba.

OPORTUNIDAD. Carrizo (derecha) posa junto a Darío Sand y al entrenador de arqueros Fabián Velárdez. OPORTUNIDAD. Carrizo (derecha) posa junto a Darío Sand y al entrenador de arqueros Fabián Velárdez.
Hace 1 Hs

San Martín tendrá esta tarde, en el duelo contra Racing de Córdoba, una novedad importante en el arco: Nicolás Carrizo volverá a ser titular después de más de un año y medio. La última vez que “Picolé” defendió el arco “santo” desde el inicio fue el 13 de marzo de 2023, en la derrota 1-2 frente a San Telmo en la Isla Maciel.

En aquella temporada, Carrizo había comenzado como arquero principal debido a que Darío Sand se recuperaba de una lesión de ligamentos cruzados. Atajó las primeras cinco fechas del campeonato: dos victorias (1-0 sobre Estudiantes de Río Cuarto y 2-1 contra All Boys), un empate (1-1 frente a Temperley) y dos derrotas (0-1 con Nueva Chicago y 1-2 ante San Telmo).

Desde aquel encuentro en la Isla Maciel, nunca más volvió a ser titular. Incluso en la última temporada, cuando Sand quedó afuera por suspensión tras acumular cinco amarillas, el entrenador Diego Flores eligió a Franco Herrera para ocupar el arco.

Ahora, el desgarro que sufrió Sand abre nuevamente la puerta para Carrizo. Hoy, en Nueva Italia, el arquero tendrá la oportunidad de volver a ponerse los guantes desde el arranque con la camiseta de San Martín.

Temas San Miguel de TucumánCórdobaClub Atlético All Boys de FlorestaPrimera NacionalClub Atlético Racing de CórdobaClub Atlético Nueva ChicagoClub Atlético TemperleyNicolás Carrizo
