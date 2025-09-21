¿Cuándo fue la última vez que Nicolás Carrizo fue titular con la camiseta de San Martín?

San Martín tendrá esta tarde, en el duelo contra Racing de Córdoba, una novedad importante en el arco: Nicolás Carrizo volverá a ser titular después de más de un año y medio. La última vez que “Picolé” defendió el arco “santo” desde el inicio fue el 13 de marzo de 2023, en la derrota 1-2 frente a San Telmo en la Isla Maciel.