“Loco” Díaz, el verdugo de River: volvió a marcar y estiró su historial positivo contra el "Millonario"

El propio delantero recordó hace poco su gol con Lanús y confesó que aquella tarde llevaba una camiseta de Boca debajo de la granate. “Menos mal que no me la saqué porque me mataban. Era una falta de respeto total”, reveló entre risas en ESPN. Admirador de Martín Palermo, el “Loco” aclaró que su corazón siempre estuvo con Atlético Tucumán. Una vez más, en el José Fierro, el verdugo volvió a hacer de las suyas.