DeportesAtlético Tucumán

“Loco” Díaz, el verdugo de River: volvió a marcar y estiró su historial positivo contra el "Millonario"

El delantero de Atlético anotó de penal en el 2-0 en el José Fierro y sumó un nuevo capítulo a su historia contra River: 12 partidos, cinco triunfos, tres goles y tres asistencias, incluida la recordada conquista con Lanús en 2011.

Leandro Díaz celebra su gol frente a River. Leandro Díaz celebra su gol frente a River. OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.
Hace 1 Hs

Atlético celebró una victoria inolvidable al derrotar 2-0 a River en el Monumental José Fierro por la novena fecha del Torneo Clausura. Los goles de Clever Ferreira y de Leandro Díaz, de penal, sellaron la primera derrota de Marcelo Gallardo en este certamen con un equipo alternativo que pensaba en la revancha copera frente a Palmeiras.

El tanto del “Loco” Díaz no fue uno más. A los 33 años, el delantero volvió a transformarse en el verdugo de River, un rol que lo acompaña desde hace más de una década. En total, enfrentó 12 veces al “Millonario”, con un saldo favorable: cinco victorias, tres empates y apenas cuatro caídas. Además, le marcó tres goles y dio tres asistencias.

Su primera conquista se produjo con Lanús, en el recordado 2-1 del Clausura 2011 que condenó a River a jugar la Promoción. Años después, vistiendo la camiseta de Estudiantes, volvió a anotar en un 1-1 de la Liga Profesional 2021. La tercera llegó ahora, defendiendo los colores del “Decano”, para agudizar la crisis de Núñez.

Díaz también acumula tres asistencias claves contra River: dos en la goleada 3-0 de Atlético en la ida de los cuartos de la Copa Superliga 2019, y otra en la vuelta, que pese al 4-1 a favor del Millonario, le permitió al “Decano” clasificarse por el gol de visitante.

El propio delantero recordó hace poco su gol con Lanús y confesó que aquella tarde llevaba una camiseta de Boca debajo de la granate. “Menos mal que no me la saqué porque me mataban. Era una falta de respeto total”, reveló entre risas en ESPN. Admirador de Martín Palermo, el “Loco” aclaró que su corazón siempre estuvo con Atlético Tucumán. Una vez más, en el José Fierro, el verdugo volvió a hacer de las suyas.

Temas Club Atlético River PlateMartín PalermoMarcelo GallardoLeandro DíazLanúsJosé FierroClub Atlético TucumánAtlético
