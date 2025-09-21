La polémica decisión del VAR: el gol anulado a Leandro Díaz en Atlético Tucumán vs. River

El asistente no levantó el banderín en primera instancia, pero el árbitro Facundo Tello detuvo el juego a la espera de la revisión. Desde la cabina, José Carreras analizó la acción y finalmente se determinó que el gol no valía por posición adelantada de Díaz. Tello comunicó la decisión en el campo y el marcador se mantuvo en cero.