La polémica decisión del VAR: el gol anulado a Leandro Díaz en Atlético Tucumán vs. River

El delantero del “Decano” había convertido de cabeza a los cinco minutos, pero tras la revisión del VAR, Facundo Tello anuló el tanto por un supuesto offside que generó fuertes dudas en la transmisión.

Hace 2 Hs

El partido entre Atlético y River por la fecha 9 del Torneo Apertura tuvo su gran polémica en los primeros minutos. A los cinco del encuentro, Leandro “Loco” Díaz parecía abrir el marcador para el “Decano” con un cabezazo después de un córner. Sin embargo, la jugada terminó envuelta en controversia por la intervención del VAR.

El asistente no levantó el banderín en primera instancia, pero el árbitro Facundo Tello detuvo el juego a la espera de la revisión. Desde la cabina, José Carreras analizó la acción y finalmente se determinó que el gol no valía por posición adelantada de Díaz. Tello comunicó la decisión en el campo y el marcador se mantuvo en cero.

El VAR le anuló un gol a Leandro Díaz; ya es el tercero en el campeonato. El VAR le anuló un gol a Leandro Díaz; ya es el tercero en el campeonato. OSVALDO RIPOLL/LA GACETA.

Lejos de aclarar la situación, la transmisión televisiva mostró las líneas del VAR que, en lugar de despejar dudas, generaron aún más polémica. Muchos señalaron que Milton Casco, defensor de River, parecía estar en la misma línea que el delantero tucumano, lo que haría lícita la jugada.

La decisión encendió la discusión en redes sociales y en la propia cancha. El gol anulado a Díaz terminó siendo uno de los momentos más comentados del partido y dejó la sensación de que la herramienta tecnológica, lejos de brindar certezas, volvió a quedar en el centro de la controversia.

Club Atlético River PlateLeandro DíazMilton Casco Facundo TelloOSVALDO RIPOLLClub Atlético TucumánTorneo Clausura 2025VAR
