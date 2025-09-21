Continúa el caos aéreo en Europa por el ciberataque masivo: vuelos cancelados y retrasados

El caos aéreo en Europa continúa por segundo día consecutivo tras el ciberataque masivo que paralizó los sistemas de facturación en varios aeropuertos. La falla afectó principalmente al Aeropuerto de Bruselas, que solicitó la cancelación de casi 140 vuelos de salida programados para el lunes, sumándose a las interrupciones del fin de semana.
Desde el viernes por la noche, aeropuertos como Berlín, Bruselas y Londres experimentaron graves interrupciones que obligaron al personal a recurrir a métodos manuales de check-in y despacho de equipaje. En algunos casos, fue necesario imprimir tarjetas de embarque a mano o utilizar computadoras portátiles de respaldo.
Bruselas, el aeropuerto más afectado por el ataque
El Aeropuerto de Bruselas informó que 25 vuelos de salida se cancelaron el sábado, 50 el domingo y que el lunes se suspendería la mitad de los 276 vuelos programados. La terminal aseguró que mantiene operativos el 85% de los vuelos gracias al refuerzo de personal y al funcionamiento de la facturación online y el despacho automático de equipaje.
El impacto se originó en un fallo del software de Collins Aerospace, subsidiaria de RTX Corp., encargada de los sistemas de facturación y gestión de equipaje en aeropuertos de Europa. La empresa reconoció una “interrupción relacionada con ciberseguridad” y trabaja en una versión segura para restablecer el servicio.
Origen del ciberataque y alcance en Europa
Por el momento, se desconoce quién está detrás del ataque. Expertos en ciberseguridad no descartan que se trate de piratas informáticos, grupos criminales o incluso actores estatales.
La Comisión Europea aclaró que la seguridad aérea y el control del tráfico no se vieron comprometidos, y que la investigación sigue en curso. Hasta ahora, no hay indicios de un ataque generalizado que ponga en riesgo la aviación europea.
Consejos para los pasajeros ante la crisis
Los aeropuertos recomendaron a los viajeros:
Verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse a la terminal.
Utilizar la facturación online o los quioscos de autoservicio, que no fueron afectados por el ciberataque.
Prever demoras y posibles cancelaciones en los próximos días.
Con las operaciones aún inestables, Europa enfrenta uno de los mayores incidentes de ciberseguridad en su historia reciente vinculados al transporte aéreo, y el regreso a la normalidad podría demorar varias jornadas.