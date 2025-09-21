Continúa el caos aéreo en Europa por el ciberataque masivo: vuelos cancelados y retrasados

Bruselas, el aeropuerto más afectado por el ataque

El Aeropuerto de Bruselas informó que 25 vuelos de salida se cancelaron el sábado, 50 el domingo y que el lunes se suspendería la mitad de los 276 vuelos programados. La terminal aseguró que mantiene operativos el 85% de los vuelos gracias al refuerzo de personal y al funcionamiento de la facturación online y el despacho automático de equipaje.