Secciones
DeportesAtlético Tucumán

La emotiva reacción del padre de Carlos Abeldaño tras el debut de su hijo en Atlético Tucumán

El “Ogro” jugó sus primeros minutos en Primera ante River y su padre, desde la platea del Monumental José Fierro, expresó entre lágrimas el orgullo y sacrificio que marcó el camino de la familia.

Abeldaño debutó frente a River en el Monumental José Fierro. Abeldaño debutó frente a River en el Monumental José Fierro. Foto de PUCAT
Hace 1 Hs

Carlos “Ogro” Abeldaño dio anoche el gran salto de su vida futbolística: debutó en la Primera de Atlético nada menos que frente a River, en el estadio Monumental. El delantero tucumano, que venía de destacarse en la Reserva con seis goles, firmó su primer contrato profesional en agosto y, tras la partida de Mateo Coronel, se transformó en una de las principales apuestas del “Decano” para el futuro inmediato.

Su estreno se produjo en lugar de Leandro Díaz y quedó marcado por una imagen que emocionó a todos: su padre, desde la platea baja del Monumental José Fierro, siguió con orgullo el ingreso de su hijo. Tenía la camiseta de la primera convocatoria de “Ogro”, aquella frente a Newell’s, como un símbolo de fe y perseverancia.

Post Instagram

“Siento un orgullo terrible. Somos gente humilde, de trabajo, que venimos de abajo. Hubo mucho sacrificio hasta ahora. Solo Dios sabe todo lo que pasamos. Mi hijo es un David porque es el pequeño David contra un gran gigante. Y la vida es un gigante, y él la va a pelear. La profecía se cumplió. La palabra se cumplen”, expresó Carlos Abeldaño, su padre, en diálogo con TNT, emocionado hasta las lágrimas.

La historia de Abeldaño se acelera a pasos agigantados. En pocos meses pasó de ser goleador en Reserva a profesional del club de sus amores y ahora ya suma sus primeros minutos en Primera. Una carrera que recién empieza y que promete ser una de las grandes ilusiones de los hinchas “decanos”.

Temas Leandro DíazClub Atlético TucumánMateo CoronelTorneo Clausura 2025Carlos Abeldaño
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las fuerzas del hielo
1

Las fuerzas del hielo

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre
2

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre

¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?
3

¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?

Clever Ferreira se convirtió en el matagigantes de Atlético Tucumán
4

Clever Ferreira se convirtió en el "matagigantes" de Atlético Tucumán

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: No puedo conformar a las redes sociales
5

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: "No puedo conformar a las redes sociales"

El nieto de Fidel y la ética revolucionaria
6

El nieto de Fidel y la ética revolucionaria

Más Noticias
¿Dónde ver en vivo el partido entre Racing (C) y San Martín por la Primera Nacional?

¿Dónde ver en vivo el partido entre Racing (C) y San Martín por la Primera Nacional?

Reapareció Silvia D'Auro: cómo está hoy en medio de un nuevo escándalo con Morena Rial

Reapareció Silvia D'Auro: cómo está hoy en medio de un nuevo escándalo con Morena Rial

VIDEO: el toque de Albon que le arruinó la carrera a Colapinto en Bakú

VIDEO: el toque de Albon que le arruinó la carrera a Colapinto en Bakú

Agenda de TV del domingo: ¿Dónde ver en vivo Independiente-San Lorenzo y Boca Juniors-Central Córdoba?

Agenda de TV del domingo: ¿Dónde ver en vivo Independiente-San Lorenzo y Boca Juniors-Central Córdoba?

River en Tucumán: 900 policías, controles estrictos y distintas postales de la pasión en la previa del Monumental

River en Tucumán: 900 policías, controles estrictos y distintas postales de la pasión en la previa del Monumental

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: No puedo conformar a las redes sociales

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: "No puedo conformar a las redes sociales"

Las fuerzas del hielo

Las fuerzas del hielo

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre

Comentarios