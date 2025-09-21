Marrades quiere repetir la gloria y Bethencourt sueña con su primera vez en el "Batalla"

Entre ellos, aparecen dos nombres propios que cargan con expectativas y sueños: Walter Maximiliano Marrades y Julián Bethencourt. Ambos saben que el “Batalla” no se corre solamente con las patas del caballo, sino también con el corazón. Marrades ya escribió su nombre en el libro grande de la carrera cuando en 2012 guió al alazán Incurable Rebel a la victoria. Ahora, regresa con la ilusión intacta montando a Hympresionante, un descendiente de Bodemeister que supo medirse en una carrera de Grupo 2 en Buenos Aires. “El caballo llega muy bien, está en gran forma. Tenía un problema en la gatera, que era que no largaba bien, pero desde que está en Tucumán ese tema quedó atrás”, asegura el jockey, con la serenidad de quien conoce lo que significa el éxito, pero también los sinsabores de la pista.