¿Dónde ver en vivo el partido entre Racing (C) y San Martín por la Primera Nacional?

La novedad más saliente en el mundo San Martín es la baja por lesión del arquero Darío Sand, su capitán y figura, que será reemplazado por Nicolás Carrizo. Tampoco forman parte de la delegación Leonardo Monroy, Aníbal Paz y Juan Cruz Esquivel, todos con diferentes dolencias que los llevaron a ser marginados por el entrenador Mariano Campodónico.