¿Dónde ver en vivo el partido entre Racing (C) y San Martín por la Primera Nacional?

Por la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional, San Martín visitará hoy, desde las 19, a Racing de Córdoba, en un partido determinante para las aspiraciones de los cordobeses y para que los tucumanos se afiancen en el tramo final del torneo.
Los "Santos" llegan de golear 4-0 a Atlanta en La Ciudadela, en su mejor rendimiento colectivo de la temporada, mientras que los cordobeses cayeron en un polémico encuentro ante Güemes, en Santiago del Estero.
La novedad más saliente en el mundo San Martín es la baja por lesión del arquero Darío Sand, su capitán y figura, que será reemplazado por Nicolás Carrizo. Tampoco forman parte de la delegación Leonardo Monroy, Aníbal Paz y Juan Cruz Esquivel, todos con diferentes dolencias que los llevaron a ser marginados por el entrenador Mariano Campodónico.
¿Dónde ver en vivo el partido entre Racing de Córdoba y San Martín de Tucumán?
El juego en el estadio Miguel Sancho está programado en la grilla de TyC Sports, por lo que será necesario contar con un abono de TV por cable o satelital para pode seguir las acciones del partido.