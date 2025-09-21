Secciones
¿Dónde ver en vivo el partido entre Racing (C) y San Martín por la Primera Nacional?

El "Santo" tiene una difícil visita a Nueva Italia, ante un rival necesitado de puntos para soñar con el reducido.

VOLVER A SOÑAR. La goleada ante Atlanta reactivó los ánimos en San Martín, que esta tarde visita a la Academia cordobesa. VOLVER A SOÑAR. La goleada ante Atlanta reactivó los ánimos en San Martín, que esta tarde visita a la "Academia" cordobesa. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

Por la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional, San Martín visitará hoy, desde las 19, a Racing de Córdoba, en un partido determinante para las aspiraciones de los cordobeses y para que los tucumanos se afiancen en el tramo final del torneo.

Los "Santos" llegan de golear 4-0 a Atlanta en La Ciudadela, en su mejor rendimiento colectivo de la temporada, mientras que los cordobeses cayeron en un polémico encuentro ante Güemes, en Santiago del Estero.

La novedad más saliente en el mundo San Martín es la baja por lesión del arquero Darío Sand, su capitán y figura, que será reemplazado por Nicolás Carrizo. Tampoco forman parte de la delegación Leonardo Monroy, Aníbal Paz y Juan Cruz Esquivel, todos con diferentes dolencias que los llevaron a ser marginados por el entrenador Mariano Campodónico

¿Dónde ver en vivo el partido entre Racing de Córdoba y San Martín de Tucumán?

El juego en el estadio Miguel Sancho está programado en la grilla de TyC Sports, por lo que será necesario contar con un abono de TV por cable o satelital para pode seguir las acciones del partido. 

Las fuerzas del hielo
Las fuerzas del hielo

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre
Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre

¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?
¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?

Clever Ferreira se convirtió en el matagigantes de Atlético Tucumán
Clever Ferreira se convirtió en el "matagigantes" de Atlético Tucumán

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: No puedo conformar a las redes sociales
El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: "No puedo conformar a las redes sociales"

Las tres vías que se le presentan a Milei para corregir el rumbo del dólar
Las tres vías que se le presentan a Milei para corregir el rumbo del dólar

VIDEO: el toque de Albon que le arruinó la carrera a Colapinto en Bakú

Agenda de TV del domingo: ¿Dónde ver en vivo Independiente-San Lorenzo y Boca Juniors-Central Córdoba?

River en Tucumán: 900 policías, controles estrictos y distintas postales de la pasión en la previa del Monumental

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: No puedo conformar a las redes sociales

Las fuerzas del hielo

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre

¿Un joven fue víctima de un crimen o murió de manera accidental?

Las tres vías que se le presentan a Milei para corregir el rumbo del dólar

