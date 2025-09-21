Secciones
Un hombre murió en un accidente en Yerba Buena

Ocurrió esta mañana, en avenida Perón al 1.600. Hay un herido grave.

Hace 1 Hs

Un trágico accidente esta madrugada le costó la vida a un hombre en Yerba Buena, luego de que la moto en la que viajaba cayó al pavimento. Su cuerpo sufrió lesiones al impactar contra una columna. Hay un herido grave.

De acuerdo con datos que investiga la Policía, el choque ocurrió alrededor de las 8, en avenida Perón al 1.800, cuando el conductor perdió el control de la motocicleta en la que circulaba de este a oeste. Debido al impacto, su acompañante falleció. 

La investigación busca establecer los motivos que ocasionaron el incidente y si hubo, o no, la participación de terceros en la escena. Por el momento, no se difundieron las identidades de las personas involucradas y solamente se informó que el herido fue trasladado al Hospital Padilla en grave estado. 

