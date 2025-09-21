Secciones
Agenda de TV del domingo: ¿Dónde ver en vivo Independiente-San Lorenzo y Boca Juniors-Central Córdoba?

San Martín visitará a Racing de Córdoba. Se completa la fecha en Europa.

POR LA PUNTA. Boca Juniors necesita una victoria ante los santiagueños para treparse a lo más alto. POR LA PUNTA. Boca Juniors necesita una victoria ante los santiagueños para treparse a lo más alto. FOTO TOMADA DE X.COM/BOCAJRSOFICIAL
Serie A de Italia

7.30: Lazio-Roma (ESPN)

10: Torino-Atalanta (Disney+)

10: Cremonese-Parma (Disney+)

13: Fiorentina-Como (Disney+)

15.45: Inter de Milán-Sassuolo (ESPN 2)

Fórmula 1 - GP de Azerbaiyán

8: Carrera (Fox Sports / Disney+)

Liga de España

9: Rayo Vallecano-Celta de Vigo (DSports)

11.15: Mallorca-Atlético Madrid (ESPN 2)

13.30: Elche-Real Oviedo (ESPN 2)

16: Barcelona-Getafe (ESPN)

Premier League

10: Bournemouth-Newcastle (Disney+)

10: Sunderland-Aston Villa (ESPN)

12.30: Arsenal-Manchester City (ESPN)

Ligue 1 de Francia

10: Paris FC-Racing de Estrasburgo (Disney+)

12.15: Le Havre-Lorient (Disney+)

12.15: Mónaco-Metz (Disney+)

12.15: Auxerre-Toulouse (Disney+)

15.45: Olympique Marsella-PSG (ESPN 3)

Bundesliga de Alemania

10.30: Eintracht Frankfurt-Union Berlín (Disney+)

12.30: Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach (ESPN 3)

14.30: Borussia Dortmund-Wolfsburgo (Disney+)

Liga Profesional Argentina

14.30: Independiente-San Lorenzo (TNT Sports)

16.45: Godoy Cruz-Instituto (ESPN Premium)

19: Argentinos Juniors-Banfield (TNT Sports)

19: Rosario Central-Talleres (ESPN Premium)

21.15: Boca-Central Córdoba (ESPN Premium)

Primera Nacional

15: Almirante Brown-Defensores de Belgrano (TyC Sports Play)

15.30: Alvarado-Los Andes (TyC Sports Play)

15.30: Defensores Unidos-Nueva Chicago (TyC Sports Play)

16: Mitre (SdE)-Talleres (RE) (TyC Sports Play)

17: Central Norte-Chacarita (TyC Sports Play)

17: Colón-Deportivo Morón (TyC Sports)

18: Gimnasia (J)-Agropecuario (TyC Sports Play)

19: Racing (C)-San Martín (TyC Sports)

Comentarios