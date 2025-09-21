Agenda de TV del domingo: ¿Dónde ver en vivo Independiente-San Lorenzo y Boca Juniors-Central Córdoba?

Serie A de Italia
7.30: Lazio-Roma (ESPN)
10: Torino-Atalanta (Disney+)
10: Cremonese-Parma (Disney+)
13: Fiorentina-Como (Disney+)
15.45: Inter de Milán-Sassuolo (ESPN 2)
Fórmula 1 - GP de Azerbaiyán
8: Carrera (Fox Sports / Disney+)
Liga de España
9: Rayo Vallecano-Celta de Vigo (DSports)
11.15: Mallorca-Atlético Madrid (ESPN 2)
13.30: Elche-Real Oviedo (ESPN 2)
16: Barcelona-Getafe (ESPN)
Premier League
10: Bournemouth-Newcastle (Disney+)
10: Sunderland-Aston Villa (ESPN)
12.30: Arsenal-Manchester City (ESPN)
Ligue 1 de Francia
10: Paris FC-Racing de Estrasburgo (Disney+)
12.15: Le Havre-Lorient (Disney+)
12.15: Mónaco-Metz (Disney+)
12.15: Auxerre-Toulouse (Disney+)
15.45: Olympique Marsella-PSG (ESPN 3)
Bundesliga de Alemania
10.30: Eintracht Frankfurt-Union Berlín (Disney+)
12.30: Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach (ESPN 3)
14.30: Borussia Dortmund-Wolfsburgo (Disney+)
Liga Profesional Argentina
14.30: Independiente-San Lorenzo (TNT Sports)
16.45: Godoy Cruz-Instituto (ESPN Premium)
19: Argentinos Juniors-Banfield (TNT Sports)
19: Rosario Central-Talleres (ESPN Premium)
21.15: Boca-Central Córdoba (ESPN Premium)
Primera Nacional
15: Almirante Brown-Defensores de Belgrano (TyC Sports Play)
15.30: Alvarado-Los Andes (TyC Sports Play)
15.30: Defensores Unidos-Nueva Chicago (TyC Sports Play)
16: Mitre (SdE)-Talleres (RE) (TyC Sports Play)
17: Central Norte-Chacarita (TyC Sports Play)
17: Colón-Deportivo Morón (TyC Sports)
18: Gimnasia (J)-Agropecuario (TyC Sports Play)
19: Racing (C)-San Martín (TyC Sports)