El tiempo en Tucumán: la primavera comenzará con un domingo inestable y cálido

El ingreso de un frente nuboso e inestable marcó el inicio calendario de la primavera en Tucumán y en la región, por lo que el pronóstico del tiempo anticipa para este domingo una temperatura máxima de 25 °C.
La mañana comenzó con mucha nubosidad y algunas precipitaciones aisladas en la región nororeste de la provincia. La temperatura mínima fue de 20 °C, mientras que la humedad fue superior al 80%. Los vientos fueron suaves desde el sector sur.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que las condiciones del tiempo podrían mejorar durante el mediodía y que la temperatura subiría hasta los 21 °C, mientras que la nubosidad descedería hasta el 70%.
Durante la tarde se registraría la máxima de 25 °C mientras que la humedad y la nubosidad se mantendrán en torno al 50%. Los vientos seguirán siendo moderados, desde el sector sur.
Hacia la noche el cielo se volverá a nublar y la temperatura caerá hasta los 18 °C, con una humedad de alrededor del 60%. Los vientos cederán pero continurán con dirección sur.
¿Cómo estará el tiempo en el inicio de la semana en Tucumán?
Las proyecciones SMN para el lunes anuncian una mínima de 13 °C y nubosidad variable. Mientras que la máxima alcanzaría los 25 °C. Para el martes pronostican cielo despejado y una temperatura máxima que llegaría a los 29 °C.
Con mínimas de 10 °C, las condiciones climáticas se extenderán durante miércoles y jueves, con máximas que llegarían a superar los 30 °C. Para el viernes pronostican máximas idénticas, aunque con una nubosudad en aumento.