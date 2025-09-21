Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores III: de la muerte y la resurrección
Hace 1 Hs

Hallándome en Córdoba, en una comunidad religiosa de la Iglesia Católica, en los años 1983, 1984 y 1985, haciendo un discernimiento vocacional, en el segundo año de mi estadía sucedió que a un hermano de la comunidad le dio la corriente con la máquina de cortar el césped y le quitó la vida. La mayoría de los muchachos éramos jóvenes, con una edad promedio de 20 años; yo tenía veinticinco. Aconteció que tras el deceso del joven aludido, los más jóvenes llorábamos sin consuelo. Se hallaba entre nosotros un señor de San Antonio de Areco, cuya edad ahora no me atrevo a calcular pero tendría unos 60 años. Él trataba de consolarnos diciéndonos que no había que llorar mucho a los muertos, porque esto no los dejaba descansar en paz y que debíamos aceptar con resignación cristiana su partida. Hasta ahí, todo bien. Pero agregaba, para darle más fuerza a su consejo, que había que llorar a los que tenían buena salud, hermosas casas y mucho dinero para disfrutar la vida, pero se morían. En realidad, el jovencito fallecido tenía 23 años y era del campo de Córdoba en el límite con Santa Fe, un chico proveniente de una familia muy pobre. Mucho nos costó a todos asumir su partida, especialmente a mí que caí en una depresión profunda y tuve que hacer tratamiento psicológico para salvar la situación. Cuando me sentí mejor, comencé a indagar en los libros sobre la muerte. Leí muchísimas cosas de muchos autores, la mayoría de la antigüedad. Hoy, esto es sólo un recuerdo que me lleva a reflexionar muchas cosas, entre ellas, un dicho de San Pablo a los cristianos de Corinto, que expresa: “Lo que siembras no llega a tener vida, si antes no muere (…). Con la resurrección pasa que se siembran cuerpos corruptibles y resucitarán incorruptibles; se siembran cuerpos humillados, y resucitarán gloriosos; se siembran cuerpos débiles y resucitarán llenos de fuerza; se siembran cuerpos puramente naturales y resucitarán cuerpos espirituales…”.

Daniel Chavez                                   chavezdaniel04@gmail.com

Temas CórdobaIglesia Católica
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Eternauta 2: cuándo se podrá ver en Netflix y todo lo que se sabe sobre la nueva temporada
1

El Eternauta 2: cuándo se podrá ver en Netflix y todo lo que se sabe sobre la nueva temporada

El verano en que me enamoré, la serie que causa sensación en Amazon Prime: ¿de qué trata?
2

"El verano en que me enamoré", la serie que causa sensación en Amazon Prime: ¿de qué trata?

Cinco aplicaciones para crear música con Inteligencia Artificial
3

Cinco aplicaciones para crear música con Inteligencia Artificial

Todos los capítulos de “El verano en que me enamoré”: cuántos tiene la serie de Prime Video
4

Todos los capítulos de “El verano en que me enamoré”: cuántos tiene la serie de Prime Video

Amazon Prime Video retira de su catálogo la película El último duelo: ¿hasta cuándo podrás verla?
5

Amazon Prime Video retira de su catálogo la película "El último duelo": ¿hasta cuándo podrás verla?

¿Cómo evitar que WhatsApp vuelva lento tu teléfono con Android?
6

¿Cómo evitar que WhatsApp vuelva lento tu teléfono con Android?

Más Noticias
El nieto de Fidel y la ética revolucionaria

El nieto de Fidel y la ética revolucionaria

El rincón de Jujuy que se convirtió en protagonista de la nueva serie de Netflix

El rincón de Jujuy que se convirtió en protagonista de la nueva serie de Netflix

“Culpa nuestra”: el desenlace de la trilogía española que todos esperan en Amazon Prime Video

“Culpa nuestra”: el desenlace de la trilogía española que todos esperan en Amazon Prime Video

Santoral del 20 de septiembre: mártires coreanos, conversos y apóstoles de la caridad

Santoral del 20 de septiembre: mártires coreanos, conversos y apóstoles de la caridad

Destinos naturales para redescubrir al aire libre

Destinos naturales para redescubrir al aire libre

¿Cómo evitar que WhatsApp vuelva lento tu teléfono con Android?

¿Cómo evitar que WhatsApp vuelva lento tu teléfono con Android?

Amazon Prime Video retira de su catálogo la película El último duelo: ¿hasta cuándo podrás verla?

Amazon Prime Video retira de su catálogo la película "El último duelo": ¿hasta cuándo podrás verla?

Todos los capítulos de “El verano en que me enamoré”: cuántos tiene la serie de Prime Video

Todos los capítulos de “El verano en que me enamoré”: cuántos tiene la serie de Prime Video

Comentarios