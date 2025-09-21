Cartas de lectores III: de la muerte y la resurrección

Hallándome en Córdoba, en una comunidad religiosa de la Iglesia Católica, en los años 1983, 1984 y 1985, haciendo un discernimiento vocacional, en el segundo año de mi estadía sucedió que a un hermano de la comunidad le dio la corriente con la máquina de cortar el césped y le quitó la vida. La mayoría de los muchachos éramos jóvenes, con una edad promedio de 20 años; yo tenía veinticinco. Aconteció que tras el deceso del joven aludido, los más jóvenes llorábamos sin consuelo. Se hallaba entre nosotros un señor de San Antonio de Areco, cuya edad ahora no me atrevo a calcular pero tendría unos 60 años. Él trataba de consolarnos diciéndonos que no había que llorar mucho a los muertos, porque esto no los dejaba descansar en paz y que debíamos aceptar con resignación cristiana su partida. Hasta ahí, todo bien. Pero agregaba, para darle más fuerza a su consejo, que había que llorar a los que tenían buena salud, hermosas casas y mucho dinero para disfrutar la vida, pero se morían. En realidad, el jovencito fallecido tenía 23 años y era del campo de Córdoba en el límite con Santa Fe, un chico proveniente de una familia muy pobre. Mucho nos costó a todos asumir su partida, especialmente a mí que caí en una depresión profunda y tuve que hacer tratamiento psicológico para salvar la situación. Cuando me sentí mejor, comencé a indagar en los libros sobre la muerte. Leí muchísimas cosas de muchos autores, la mayoría de la antigüedad. Hoy, esto es sólo un recuerdo que me lleva a reflexionar muchas cosas, entre ellas, un dicho de San Pablo a los cristianos de Corinto, que expresa: “Lo que siembras no llega a tener vida, si antes no muere (…). Con la resurrección pasa que se siembran cuerpos corruptibles y resucitarán incorruptibles; se siembran cuerpos humillados, y resucitarán gloriosos; se siembran cuerpos débiles y resucitarán llenos de fuerza; se siembran cuerpos puramente naturales y resucitarán cuerpos espirituales…”.