Los usos de la IA en el mundo desde la mirada de OpenAI

Las conclusiones de la investigación conducen a OpenAl a resaltar el valor laboral y personal de su algoritmo. Y no se cansa de insistir cómo este “ayuda a mejorar el juicio y la productividad” y su estatuto de “apoyo a la toma de decisiones”. El discurso de la empresa oculta la paradoja respecto de cómo un algoritmo que no tiene juicio ni discernimiento para tomar decisiones, más allá de los patrones de datos, puede optimizar características que son específicamente humanas. Se trata, una vez más, de una discursividad comercial cuya estrategia fundamental es la identificación, confusión (o fusión) entre la herramienta tecnológica y la singularidad y especificidad de lo humano, con miras a fetichizar los poderes de la IA y cooptar nuevos usuarios. El estudio y la difusión que OpenAI hace del mismo, alabando el valor propio de su algoritmo, es también otra estrategia de posicionamiento económico.