Dimes y diretes de la política: definen los nombres en Alberdi

El proceso electoral para la normalización del municipio de Juan B. Alberdi, intervenido el 9 de junio pasado por un escándalo político, afronta un semana clave. Según el cronograma, este martes 23, la Junta Electoral Provincial (JEP) debe dictar la resolución sobre los candidatos oficializados por los partidos, frentes y alianzas que competirán en los comicios del 26 de octubre (en idéntica fecha que las nacionales). El oficialismo que lidera el gobernador Osvaldo Jaldo anunció que su postulante a intendente será Bruno Romano. El interrogante por estas horas pasa por cuántos acoples a concejal acompañarán al dirigente del PJ. A su vez, habrá otro nombre del peronismo: Carolina Rodríguez, del espacio del legislador y ex intendente de Las Talitas, Carlos Najar. Por la oposición, en tanto, habrá diversas alternativas. El ex concejal Luis María Díaz Augier será el candidato de “Cambia Tucumán”, y competirá sin acoples. Esta estrategia también adoptará La Libertad Avanza (LLA), tal como estaba previsto, con Pablo Ariel Nughes como postulante. Tampoco utilizarán colectoras Fuerza Republicana (con Agustín Frías como candidato a jefe municipal) ni el Frente del Pueblo Unido (que propone a Julio Argentino Agudo). Una vez que la JEP emita la resolución sobre las candidaturas, se conocerá cuál será la oferta electoral que tendrán los vecinos de Alberdi.
“Estado presente”
Jaldo, en un acto en suelo bandeño
El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó un acto en Banda del Río Salí junto a candidatos de la lista que lidera, “Tucumán Primero”, y a dirigentes y afiliados de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. “Coincidimos en que no podemos arriesgar el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. No podemos regalar lo que tanto nos costó alcanzar: la estabilidad laboral, la obra pública en marcha, la defensa de la producción y el diálogo permanente entre los poderes del Estado. Tucumán es ejemplo nacional en reformas judiciales y en acortar procesos para beneficio de la gente”, afirmó Jaldo, que estuvo junto a la diputada Gladys Medina y al ministro del interior Darío Monteros. Además, agradeció el apoyo de la secretaria general de la UEJN Seccional 5, Mary Paz. “Cuando la Nación dejó de lado a los trabajadores del transporte, la Provincia dio la cara y acompañó. Lo mismo con la construcción, que pasó de 4.000 a casi 10.000 empleos. Eso se logra con decisión política y con un Estado presente que nunca abandona a su pueblo”, insistió Jaldo tras el encuentro. Y destacó el aval de otros dirigentes gremiales, como el secretario general de la UTA, César González; David Acosta, de la Uocra; Alejandro Medina, de Suterh; y Adolfo Bottini, de la Asociación de Personal Legislativo. “Todos juntos demostramos que la unidad es el camino para que Tucumán siga creciendo”, afirmó el tranqueño.
Subsidios
Bussi habló de “bolsas con dinero”
“En Tucumán vivimos una paradoja dolorosa: no hay fondos para reparar las escuelas ni para arreglar las cloacas, pero el gobierno firma, mes a mes, decretos que destinan millones de pesos en subsidios discrecionales al movimiento Libres del Sur, para política de un ministro de Jaldo”, lanzó el legislador y candidato a diputado nacional por Fuerza Republicana, Ricardo Bussi. El opositor cargó de esta manera contra el espacio del titular de Desarrollo Social, Federico Masso. “Desde enero hasta agosto, ya se transfirieron más de $160 millones en este mecanismo opaco, donde aparecen listados de cientos de supuestos beneficiarios, pagos en efectivo y sin ningún control real. Mientras los chicos estudian en aulas que se llueven y las familias padecen cloacas desbordadas, Jaldo elige usar el dinero de los tucumanos para alimentar su red de punteros políticos”, añadió Bussi. Y advirtió: “no es casualidad que su ministro, Masso, salga raudamente de su despacho una vez por mes, con bolsas que, aparentemente, están llenas de dinero. Una postal que desnuda cómo funciona este Gobierno: clientelismo, discrecionalidad y corrupción”. “Desde Fuerza Republicana denunciamos este modelo inmoral y exigimos que los recursos públicos dejen de ser la caja chica de Jaldo y sus funcionarios. Tucumán necesita inversión en educación, salud, seguridad e infraestructura, no más privilegios para unos pocos”, agregó el candidato a diputado nacional.
Sánchez, en el sur
“Tenemos un norte muy claro”
El candidato a diputado nacional por Unidos por Tucumán, Roberto Sánchez, encabezó un acto de campaña en su ciudad de origen, Concepción, junto a Micaela Viña y José Canelada, entre otros postulantes y dirigentes de su espacio. “Tenemos una convicción, tenemos un norte muy claro: seguir defendiendo a los tucumanos en el Congreso de la Nación”, aseveró el radical. Ante los vecinos, Sánchez -ex intendente de La Perla del Sur- presentó sus propuestas y a su equipo. “Los concepcionenses confían en que un Tucumán mejor es posible”, aseveró el referente de la UCR.
El Vice, con la BUP
Con vecinos del 24 de septiembre
El vicegobernador Miguel Acevedo encabezó el encuentro con vecinos y dirigentes del barrio 24 de Septiembre, hacia el sur de la Capital, donde se impartieron pautas para el uso correcto de la Boleta Única Papel, instrumento de sufragio que se utilizará para elegir diputado el 26 de octubre. “Si rechazás los recortes que hizo Javier Milei en salud, educación, jubilaciones y discapacidad, la opción es la celeste, la del PJ unido, la que dice Tucumán Primero”, afirmó el legislador Gabriel Yedlin, uno de los coordinadores de la actividad junto a su hermano, el diputado Pablo Yedlin, y la legisladora Carolina Vargas Aignasse. Días atrás, Jaldo confirmó que esta semana tomará licencia como gobernador para abocarse a la campaña electoral. Y a la vez, ratificó que el vicegobernador Acevedo (tercer suplente en la lista oficial del peronismo) permanecerá en funciones, por lo que permanecerá al frente del Poder Ejecutivo. De esta forma, el titular subrogante de la Cámara, Sergio Mansilla, se hará cargo de las riendas en la sede de Muñecas al 900.
El Pedido de Pelli
“Terminar con la casta parasitaria”
El principal candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Federico Pelli, pidió apoyo a los tucumanos para “terminar con la casta parasitaria” en las elecciones del 26 de octubre. “En Tucumán, es ‘el negocio de la política’ vs. ‘La libertad y el crecimiento de la Argentina’”, planteó el dirigente del espacio de Javier Milei en sus redes sociales. Además, compartió un video en el que expresa que “la gente en el país no puede creer que haya una lista tan tramposa, tan engañosa para la sociedad, como la lista de Tucumán Primero que encabeza Jaldo”. “La casta política es la dirigencia tradicional que gobierna Tucumán y Argentina hace décadas, que nada bueno trajo a la sociedad; solo buscan enriquecerse, perpetuarse en los cargos y estar bien ellos, la sociedad no les importa, y con ese objetivo de perpetuarse en el poder están dispuestos a todo”, aseveró Pelli.