Dimes y diretes de la política: definen los nombres en Alberdi

“Estado presente”

Jaldo, en un acto en suelo bandeño

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó un acto en Banda del Río Salí junto a candidatos de la lista que lidera, “Tucumán Primero”, y a dirigentes y afiliados de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. “Coincidimos en que no podemos arriesgar el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. No podemos regalar lo que tanto nos costó alcanzar: la estabilidad laboral, la obra pública en marcha, la defensa de la producción y el diálogo permanente entre los poderes del Estado. Tucumán es ejemplo nacional en reformas judiciales y en acortar procesos para beneficio de la gente”, afirmó Jaldo, que estuvo junto a la diputada Gladys Medina y al ministro del interior Darío Monteros. Además, agradeció el apoyo de la secretaria general de la UEJN Seccional 5, Mary Paz. “Cuando la Nación dejó de lado a los trabajadores del transporte, la Provincia dio la cara y acompañó. Lo mismo con la construcción, que pasó de 4.000 a casi 10.000 empleos. Eso se logra con decisión política y con un Estado presente que nunca abandona a su pueblo”, insistió Jaldo tras el encuentro. Y destacó el aval de otros dirigentes gremiales, como el secretario general de la UTA, César González; David Acosta, de la Uocra; Alejandro Medina, de Suterh; y Adolfo Bottini, de la Asociación de Personal Legislativo. “Todos juntos demostramos que la unidad es el camino para que Tucumán siga creciendo”, afirmó el tranqueño.