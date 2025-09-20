Secciones
Astrología para emprendedores: cuándo iniciar tu proyecto, según los astros

La astrología ofrece herramientas para alinear nuestras decisiones con las energías del cielo y aumentar las probabilidades de prosperar.

20 Septiembre 2025

Elegir la fecha adecuada para iniciar un proyecto, emprendimiento, mudanza o negocio puede marcar la diferencia entre el éxito fluido y los obstáculos constantes. La astrología ofrece herramientas para alinear nuestras decisiones con las energías del cielo y aumentar las probabilidades de prosperar.

Así como los agricultores se guiaban por la Luna para sembrar y cosechar, hoy la astrología moderna nos permite identificar el momento cósmico ideal para dar inicio a una nueva etapa.

¿Por qué importa la fecha de inicio en astrología?

En astrología, todo lo que comienza tiene una “carta natal”, desde una persona hasta una empresa o proyecto. Esa impronta energética influirá en su desarrollo futuro. Por eso, elegir el día correcto puede dar fluidez, minimizar obstáculos y alinear oportunidades con objetivos.

No se trata de buscar la perfección, sino el equilibrio entre propósito, energía disponible y acción clara.

La Luna: la clave para iniciar proyectos

La fase lunar es uno de los factores más determinantes:

Luna Nueva: plantar intenciones, pero no ideal para comenzar. Conviene esperar 1 o 2 días.

Cuarto creciente: el momento perfecto para iniciar proyectos, con energía de expansión.

Luna Llena: buena para lanzamientos públicos, eventos o visibilidad, pero no para procesos largos.

Luna menguante: mejor para cerrar ciclos, ordenar o reflexionar, no para empezar.

Además, el signo zodiacal de la Luna aporta un matiz energético clave: Aries impulsa lo emprendedor, Tauro lo financiero, Géminis la comunicación, Leo la creatividad, Capricornio la estructura, etc.

Mercurio directo: claridad y acuerdos

Evita iniciar proyectos durante Mercurio retrógrado, ya que puede traer malentendidos, fallas técnicas o retrasos. Lo mejor es esperar 2 o 3 días tras su retorno a movimiento directo para ganar fluidez en la comunicación y planificación.

Factores adicionales: Sol y aspectos planetarios

El signo solar del momento marca el tono: Aries para comenzar, Virgo para organizar, Capricornio para metas a largo plazo.

Evita días con aspectos planetarios tensos (ejemplo: Marte cuadratura Saturno) y aprovecha los armónicos (trígonos o sextiles).

La carta de inicio: el nacimiento del proyecto

Si querés un análisis más detallado, podés levantar la carta natal del proyecto en el momento exacto del lanzamiento o registro. Allí verás:

El Ascendente, que indica cómo se presenta el proyecto al mundo.

La Casa X, que refleja su potencial profesional y público.

Los aspectos entre planetas, que marcan fortalezas y desafíos.

Una carta con Ascendente en signos cardinales (Aries, Cáncer, Libra o Capricornio) y una Luna bien aspectada es una base sólida para crecer.

