Almacenes y farmacias, los sectores más golpeados por la caída del consumo en agosto

El consumo masivo en Argentina volvió a mostrar señales de debilidad en agosto de 2025, con una contracción del 1,9% frente a julio, según un informe de la consultora Scentia. Los almacenes, kioscos y farmacias fueron los más afectados, mientras que el comercio electrónico y las cadenas de supermercados lograron escapar a la tendencia negativa.