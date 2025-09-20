Secciones
Almacenes y farmacias, los sectores más golpeados por la caída del consumo en agosto

El comercio electrónico y las cadenas de supermercados lograron escapar a la tendencia negativa.

Hace 21 Min

El consumo masivo en Argentina volvió a mostrar señales de debilidad en agosto de 2025, con una contracción del 1,9% frente a julio, según un informe de la consultora Scentia. Los almacenes, kioscos y farmacias fueron los más afectados, mientras que el comercio electrónico y las cadenas de supermercados lograron escapar a la tendencia negativa.

Almacenes, kioscos y farmacias en retroceso

De acuerdo con el relevamiento, los formatos tradicionales registraron fuertes bajas:

Kioscos y almacenes: -4,4%

Farmacias: -2,6%

Autoservicios independientes: -2,2%

Mayoristas: -0,9%

Por el contrario, los canales modernos mostraron subas:

Comercio electrónico: +5,2%

Supermercados de cadena: +2,2%

Comparación interanual: un 2025 con contrastes

Si se compara con agosto de 2024, el consumo muestra un crecimiento interanual del 4% y acumula un 1,2% de suba en lo que va de 2025. Sin embargo, la consultora advierte que parte de la mejora responde a la baja base de comparación.

El director de Scentia, Osvaldo Del Río, señaló:

“Se repite el signo positivo en la mirada agregada, con un +4% interanual, pero continúa siendo dispar el comportamiento de los canales”.

Supermercados y mayoristas, en caída

El informe destaca que los supermercados de cadena cayeron 5,1% interanual en agosto y acumulan una baja de 5,4% en lo que va del año. Los mayoristas también registraron fuertes caídas: -8,1% interanual y -2,3% acumulado en 2025.

Por su parte, los autoservicios independientes crecieron 5,7% interanual, aunque acumulan un retroceso del 2,3% en el año. En tanto, almacenes y kioscos sorprendieron con una suba de 10,3% interanual y 8,8% acumulada. Las farmacias avanzaron 3,3% interanual y 5,5% en 2025.

Comercio electrónico: el canal más dinámico

El e-commerce lidera el crecimiento con un 13,3% interanual y un 10,2% acumulado en lo que va del año, consolidándose como el canal más dinámico dentro del consumo masivo.

Canastas: qué productos crecieron y cuáles cayeron

Los perecederos lideraron las subas con un 9,8% interanual, seguidos por los artículos impulsivos (9,6%) y los alimentos (6,2%). También se destacaron las bebidas sin alcohol (4,5%), productos de limpieza (4,3%) y desayuno y merienda (2,3%).

En cambio, cayeron las ventas de higiene y cosmética (-3,1%) y las bebidas alcohólicas (-2%).

