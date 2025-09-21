Hijos con discapacidad: garantizar su futuro es un derecho

Para las familias que tienen hijos con discapacidad, una de las mayores inquietudes es su bienestar cuando los padres ya no estén. ¿Quién los cuidará? ¿Cómo se sostendrán económicamente? El Sistema Previsional Argentino contempla esta situación y ofrece una respuesta que brinda tranquilidad: los hijos con discapacidad tienen derecho a cobrar de por vida la pensión por fallecimiento de sus padres, sin límite de edad.