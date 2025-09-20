Secciones
El circuito de Río Colorado, escenario de la definición del cross rural de mountain bike

Rodrigo Altamirano buscará consagrarse en la categoría principal del campeonato Tucumano. La competencia se iniciará a las 10.30.

VA POR LA CORONA. Rodrigo Altamirano es el líder la Elite, la categoría más importante del campeonato Tucumano de mountain bike.
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

El exigente circuito de Río Colorado será escenario de la definición del campeonato Tucumano de mountain bike de la especialidad cross rural. La última fecha del certamen se disputará desde las 10.30 y quedarán definidos los campeones de las 30 categorías.

Subidas cortas y bien empinadas, caminos que se abren paso entre cañaverales, con sendas técnicas y explosivas, son los principales obstáculos que encontrarán los bikers en el trazado de 11,2 kilómetros.

Los corredores de Elite, la categoría principal del certamen, darán cuatro vueltas al circuito.

Rodrigo Altamirano (foto), ganador de dos de las tres fechas que se van disputando, es el líder de Elite con 80 puntos y está a un paso de quedarse con el título. El representante de Concepción le sacó 10 puntos de ventaja a Nicolás Ortiz, que es su único escolta. Luego de ubican Franco “Chimpa” Molina (63 puntos), Facundo Coronel (59), Nicolás Giovanni (58), Franco Villagra (55) y Leandro Quiroga (54), que son los que aún tienen chances matemáticas de pelear por la corona.

Las corredoras de Damas Elite darán tres vueltas al trazado y Juliana Díaz Chaya aparece como la principal candidata a querdarse con el título, ya que marcha al frente con 102 puntos, 10 más que su escolta Macarena Correa.

Los bikers de las categorías Moscas, Mosquitos, Preinfantiles e Infantiles A, que competirán en un trazado especial, largarán desde las 12.15.

