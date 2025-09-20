El circuito de Río Colorado, escenario de la definición del cross rural de mountain bike

Rodrigo Altamirano (foto), ganador de dos de las tres fechas que se van disputando, es el líder de Elite con 80 puntos y está a un paso de quedarse con el título. El representante de Concepción le sacó 10 puntos de ventaja a Nicolás Ortiz, que es su único escolta. Luego de ubican Franco “Chimpa” Molina (63 puntos), Facundo Coronel (59), Nicolás Giovanni (58), Franco Villagra (55) y Leandro Quiroga (54), que son los que aún tienen chances matemáticas de pelear por la corona.