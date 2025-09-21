IA: entre los riesgos y la fascinación

¿Y entonces?

La irrupción de la IA nos ha situado ante la ineludible tarea de pensarla, no sólo como una innovación tecnológica más, sino como una realidad que afecta, reconfigura y transforma nuestras subjetividades. Nos encontramos, no sólo con la necesidad de aprender a incorporar el uso de la IA en nuestras tareas laborales, sino también con la obligación de lidiar con la creciente vulnerabilidad de nuestra privacidad y la fragilidad de los sistemas que, en teoría, están a cargo de salvaguardar nuestra información personal. A ello debemos sumarle la influencia que tiene la IA en nuestras decisiones, la transformación del vínculo que ahora tenemos con el saber y el riesgo de reemplazar la eficacia por el placer de la producción propia.