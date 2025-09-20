Córdoba: un hombre dormía en un contenedor, quedó atrapado en un camión de basura y lo rescataron a punto de morir aplastado

Un hombre en situación de calle, de 35 años, fue rescatado este sábado en Córdoba capital después de quedar atrapado en el interior de un camión compactador de basura. La víctima, identificada como Walter Gabriel Banegas, se había refugiado la noche anterior en un contenedor para protegerse de la lluvia y el frío, pero al quedarse dormido fue levantado por los operarios de recolección sin que lo advirtieran.