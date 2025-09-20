Secciones
Córdoba: un hombre dormía en un contenedor, quedó atrapado en un camión de basura y lo rescataron a punto de morir aplastado

La víctima, identificada como Walter Gabriel Banegas, se había refugiado la noche anterior en un contenedor para protegerse de la lluvia y el frío.

Hace 1 Hs

Un hombre en situación de calle, de 35 años, fue rescatado este sábado en Córdoba capital después de quedar atrapado en el interior de un camión compactador de basura. La víctima, identificada como Walter Gabriel Banegas, se había refugiado la noche anterior en un contenedor para protegerse de la lluvia y el frío, pero al quedarse dormido fue levantado por los operarios de recolección sin que lo advirtieran.

El insólito rescate en Nueva Córdoba

El hecho ocurrió durante la mañana en el barrio Nueva Córdoba, mientras el personal de la empresa LAM realizaba la recolección de residuos. Sin percatarse de que el hombre estaba dentro, los trabajadores vaciaron el contenedor en el camión, que inició automáticamente el ciclo de compactación.

El vehículo avanzó varias cuadras por avenida Vélez Sarsfield hasta que los operarios y transeúntes comenzaron a escuchar gritos desesperados que provenían del interior de la caja. De inmediato, detuvieron el sistema y dieron aviso a la Policía.

Operativo de emergencia

“Se activó un operativo urgente para detener el proceso de compactación y rescatar al hombre que pedía ayuda desde adentro del camión”, explicó el comisario Claudio Jiménez, del Comando de Acción Preventiva (CAP) IV de la Policía de Córdoba.


En el lugar trabajó personal de la Dirección de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y una ambulancia del servicio 107. El rescate obligó a un corte parcial de la avenida para facilitar las maniobras de los equipos de emergencia.

Estado de salud de la víctima

Banegas fue retirado del camión en una tabla de inmovilización espinal y trasladado de urgencia al Hospital Misericordia, donde fue diagnosticado con politraumatismos y fracturas múltiples en miembros superiores e inferiores.

De acuerdo con el parte médico oficial, su vida no corre riesgo, aunque continuará internado en observación.

Una situación que no es aislada

La Policía de Córdoba advirtió que este tipo de casos se ha repetido en varias oportunidades, ya que muchas personas en situación de calle buscan refugio dentro de contenedores de basura durante las noches de frío y lluvia.

El dramático episodio reaviva el debate sobre la vulnerabilidad de quienes no tienen un techo y los peligros a los que se exponen diariamente.

