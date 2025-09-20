Secciones
Atlanta ganó, Gimnasia perdió y San Miguel empató: el escenario perfecto para San Martín en la Primera Nacional

El traspié del "Lobo salteño" en Munro y el empate del "Trueno Verde" dejaron la mesa servida para que el "Santo", si vence a Racing de Córdoba, trepe al tercer puesto.

Hace 2 Hs

La fecha 32 de la Primera Nacional comenzó a marcar el pulso del tramo decisivo y, con los resultados que se dieron en las últimas horas, San Martín quedó con una chance inmejorable de dar un salto en la tabla. La obligación es clara: ganar para sostenerse en la pelea por los primeros puestos del Reducido y, al mismo tiempo, alimentar la ilusión de escalar todavía más.

El primer golpe lo dio Atlanta, que en Villa Crespo derrotó 1-0 a Tristán Suárez con gol de Marcos Echeverría. Ese triunfo consolidó al “Bohemio” como escolta y lo llevó a 54 puntos, a solo dos del líder Deportivo Madryn. El conjunto patagónico debe jugar el lunes a las 21.05 frente a All Boys en Floresta.

No obstante, el resultado que se celebró en Bolívar y Pellegrini fue el de Munro. Allí, Colegiales sorprendió a Gimnasia y Tiro de Salta y lo venció 2-0 con tantos de Franco Zicarelli y Laureano Marra. Esa derrota frenó al “Lobo salteño”, que se quedó con 47 puntos, la misma cantidad que San Martín, que esta tarde tiene la posibilidad concreta de superarlo si consigue la victoria.

Mientras tanto, San Miguel desperdició la ocasión de acercarse a Atlanta. El “Trueno Verde” no pasó del empate sin goles contra Patronato y, con ese tropiezo, podría perder el tercer puesto en caso de que San Martín logre vencer a Racing de Córdoba. Así, el cruce en Nueva Italia aparece como una final anticipada para las aspiraciones del “Santo”.

El cierre de la jornada también dejó emociones. Deportivo Maipú, decidido a sostenerse en zona de Reducido, se impuso 2-1 sobre Arsenal en un partido con incidentes. El “Botellero” terminó con nueve jugadores tras las expulsiones de Matías Villarreal y Marcelo Eggel, pero festejó gracias a los tantos de Pío Bonacci y Lucas Faggioli. Para los de Sarandí había igualado Axel Batista, aunque no alcanzó.

La permanencia, al rojo vivo

En la lucha por la permanencia, Ferro derrotó 1-0 a Almagro con gol de Lautaro Parisi y consiguió alejarse de la zona roja. El alivio en Caballito se vivió como un triunfo clave.

La fecha continuará mañana desde las 15.30, cuando Alvarado reciba a Los Andes en Mar del Plata.

Será un nuevo capítulo en un torneo que no da respiro y en el que San Martín, con los resultados a favor y una chance inmejorable, intentará aprovechar el momento.

