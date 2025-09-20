Atlanta ganó, Gimnasia perdió y San Miguel empató: el escenario perfecto para San Martín en la Primera Nacional

La fecha 32 de la Primera Nacional comenzó a marcar el pulso del tramo decisivo y, con los resultados que se dieron en las últimas horas, San Martín quedó con una chance inmejorable de dar un salto en la tabla. La obligación es clara: ganar para sostenerse en la pelea por los primeros puestos del Reducido y, al mismo tiempo, alimentar la ilusión de escalar todavía más.