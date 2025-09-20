Secciones
Las Carreras de las Estrellas, otro atractivo de la jornada del "Batalla"

La reunión extraordinaria del miércoles, que contará con 17 competencias, se iniciará a las 11 y culminará después de las 22.

ENTRENADOR. Marcelo Suárez presentará a 12 ejemplares durante la jornada del próximo miércoles en el hipódromo tucumano.
Carlos Chirino
Carlos Chirino
Hace 13 Min

La reunión turfística que se llevará a cabo el miércoles en el hipódromo tucumano promete ser histórica, por cantidad y calidad de participantes. El Gran Premio “Batalla de Tucumán” será el plato fuerte del mitin, pero también habrá otras pruebas jerárquicas que prometen ser apasionantes. Y entre ellas están las dos Carreras de las Estrellas, que cuentan con el auspicio de la Fundación Equina Argentina.

La jornada se iniciará a las 11 y en el noveno turno (a las 16.10) se largará el clásico “Estrellas Tucumanas”, reservada para ejemplares adultos sobre 1.400 metros.

Buen Poeta llegará desde San Luis, Malo de Película representará a Santiago del Estero, mientras que el “Jardín de la República” tendrá en sus partidores a Balmar, Mr. Aidan, Storm Chuck, Latan Craf y Paladin Oriental. “Balmar llega bien, pero soy consciente de que es una competencia bravísima. Hay hay varios ejemplares con muchos pergaminos y que están pasando un gran momento, como Malo de Película, Mr. Aidan y Storm Chuck”, contó el entrenador Marcelo Suárez, que presentará otros 11 ejemplares durante la jornada.

“Habrá 17 competencias y todas son parejas. En ninguna prueba hay un ejemplar que sobresalga sobre sus rivales, lo que hace que la reunión despierte muchísima expectativa. Realmente tendrá una jornada de lujo, con jinetes de primer nivel como el brasileño Jorge Ricardo, que es el jockey más ganador del mundo, y otros pilotos que están triunfando en Buenos Aires”, indicó el “Chelo” Suárez.

En el undécimo turno (a las 17.30) se largará el clásico “Fundación Equina Argentina-Copa Carrera de las Estrellas”, la otra prueba de la serie. También tendrá 1.400 metros de recorrido, pero está reservada para potrillos. El ascendente Mock Joy se perfila como el favorito, ya que viene de ganar en gran forma en sus últimas dos presentaciones. Primero venció por seis largos a Winner Zensational en 1’12”4/5 para los 1.200 metros y luego relegó por 16 cuerpos a The Coach, en 1’23”2/5 para las 14 cuadras.

Smiling Nich dejó atrás una lesión que lo mantuvo un poco más de tres meses sin competir y el pasado 7 de septiembre reprisó venciendo por 1 1/2 cuerpo a Don Piper, en 1’24”4/5 para los 1.400 metros. Además en los ensayos brilló y demostró que está listo para recuperar el tiempo perdido.

Desde Santiago llega con mucho cartel el invicto Linguee Cap, que viene de ganar por demolición sobre 1.200 metros.

