Las Carreras de las Estrellas, otro atractivo de la jornada del "Batalla"

En el undécimo turno (a las 17.30) se largará el clásico “Fundación Equina Argentina-Copa Carrera de las Estrellas”, la otra prueba de la serie. También tendrá 1.400 metros de recorrido, pero está reservada para potrillos. El ascendente Mock Joy se perfila como el favorito, ya que viene de ganar en gran forma en sus últimas dos presentaciones. Primero venció por seis largos a Winner Zensational en 1’12”4/5 para los 1.200 metros y luego relegó por 16 cuerpos a The Coach, en 1’23”2/5 para las 14 cuadras.