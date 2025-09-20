Un niño de 11 años debió ser hospitalizado tras pasar 14 horas haciendo los deberes

El caso de un menor en China conmociona a la opinión pública: un niño de 11 años tuvo que ser hospitalizado después de dedicar 14 horas seguidas a terminar los deberes escolares, en medio de una fuerte presión ejercida por sus padres. El episodio, ocurrido en Changsha (provincia de Hunan), abrió un intenso debate sobre los riesgos de la exigencia académica extrema y su impacto en la salud infantil.