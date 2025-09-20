Romance criminal en Mar del Plata: una pareja robó un auto de aplicación y cayó en un hotel alojamiento

Un violento asalto en Mar del Plata terminó con un final inesperado y cinematográfico. Una pareja que robó un auto de aplicación fue detenida horas más tarde en un hotel alojamiento, luego de una persecución que incluyó geolocalización del vehículo y un rápido operativo policial.
El asalto a un chofer de aplicación
El hecho ocurrió en la madrugada del viernes 19 de septiembre de 2025, cuando un conductor de 48 años aceptó un viaje desde Rodríguez Peña y México. Sus pasajeros eran un joven de 16 años y una mujer de 20.
El viaje parecía transcurrir con normalidad, pero al llegar a la intersección de David Ortega y San Lorenzo, la pareja sacó un arma de fuego y amenazó al chofer. En pocos minutos, le robaron $80.000, su celular, tarjetas, DNI, una campera y el vehículo, un Fiat Mobi que utilizaba como herramienta de trabajo.
Persecución y rastreo por GPS
Tras el robo, la víctima dio aviso a la policía, que activó un operativo inmediato. Gracias al sistema de geolocalización del vehículo, los agentes pudieron rastrear el Fiat Mobi en tiempo real.
Alrededor de las 5 de la mañana, la señal del GPS marcó un destino insólito: el hotel alojamiento Piscis, ubicado en la calle San Martín entre Italia y Chaco.
La detención en el hotel Piscis
Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Cuarta confirmaron la presencia del vehículo en el estacionamiento. Ingresaron al establecimiento y hallaron a los sospechosos dentro de una de las habitaciones.
La fantasía criminal de la pareja, que buscaba pasar una noche de lujo tras el robo, se derrumbó en segundos. Fueron detenidos sin posibilidad de escapar.
Qué les espera a los detenidos
El caso quedó en manos del fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil, Marcelo Yáñez Urrutia, y del juez de Garantías Juveniles, Bustos. Ambos imputaron a los acusados por “robo agravado por el uso de arma no secuestrada” y “robo doblemente agravado por la intervención de un menor de edad”.
Los delincuentes fueron trasladados al Centro Especializado en Aprehensión (CEA), donde se definirá su situación judicial.