Romance criminal en Mar del Plata: una pareja robó un auto de aplicación y cayó en un hotel alojamiento

El viaje parecía transcurrir con normalidad, pero al llegar a la intersección de David Ortega y San Lorenzo, la pareja sacó un arma de fuego y amenazó al chofer. En pocos minutos, le robaron $80.000, su celular, tarjetas, DNI, una campera y el vehículo, un Fiat Mobi que utilizaba como herramienta de trabajo.