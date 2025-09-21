1984 y Nexus

La tecnología aparece como protagonista: en 1984 es una herramienta palpable de opresión; en Nexus, una red simbólica capaz de volverse autoritaria si carece de brújula ética. Desde esa dualidad aparece la voz de un especialista en la industria del software, el CEO de N5, al hablar del papel humano frente a la IA:“La IA democratizará la empatía en los servicios financieros”, y anticipa el surgimiento del rol del “comandante de inteligencia artificial”, aquel que combina tecnología, confianza y calidez humana.