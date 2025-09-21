Julio César Crivelli: “El museo nos recuerda algo esencial para la vida”

-Vivimos en el lenguaje de la representación. La razón utilitaria, que nos hace sobrevivir en el mundo, inunda nuestra vida. No podría ser de otra manera. Entrar en un Museo es apartarse de ese mundo, para internarse en un recinto de imágenes que tienen un “mensaje atrás del mensaje”, un valor metafórico, poético, misterioso. Ese alejamiento del mundo nos posee lentamente; y entonces, mientras recorremos el Museo, recordamos vivamente que además de la lucha por la vida, hay algo fuera de la conciencia y ello es esencial para la vida misma: el arte, la belleza.