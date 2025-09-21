Libros recomendados

Este libro es un análisis histórico de la disputa electoral que tuvieron los dos grandes espacios políticos del siglo XX en la argentina, el partido radical y el justicialista, en el marco del regreso de la democracia en el año 1983. Una dictadura desgastada políticamente, presionada cada vez más por movilizaciones sectoriales y con la derrota de Malvinas a cuestas, que encuentra su válvula de escape vía la reapertura del proceso democrático y la libre elección de autoridades. En este marco, esta investigación de Juan Manuel Romero aborda la cuestión de los dos grandes partidos frente a este nuevo desafío democrático y electoral luego de años de prohibiciones políticas, explora los reordenamientos internos en cada caso y los nuevos liderazgos que emergían en cada espacio. Mientras el peronismo mantenía tanto en su conducción como en la elección de sus candidatos y en el diseño de la estrategia electoral a sus referentes sindicales históricos (fundamentalmente representados en las figuras de Lorenzo Miguel y Herminio Iglesias), el radicalismo vivía un proceso de renovación interna dando lugar a nuevos liderazgos como el de Fernando de La Rúa y Raúl Alfonsín. En este sentido, el peronismo encara la elección bajo ciertos modos de hacer política y una singular forma de dialogar con una sociedad que se había transformado profundamente y cuyas demandas se habían modificado. El radicalismo en cambio, representado por la figura de Raúl Alfonsín, logra interpretar mejor esos cambios estructurales de un país que anhelaba dejar atrás el pasado.