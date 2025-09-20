Así fue el accidente de Colapinto que lo dejó eliminado en la Q1 del GP de Azerbaiyán; mañana largará desde el puesto 16

El episodio se dio en los primeros minutos de la tanda. Delante suyo, Pierre Gasly se excedió en la frenada y se pasó de largo. Esa maniobra pareció desconcertar a Colapinto, que en el giro siguiente perdió el control del auto. El Alpine impactó con fuerza contra las defensas con el costado izquierdo, provocando daños que lo obligaron a abandonar de inmediato.