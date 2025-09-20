Secciones
Así fue el accidente de Colapinto que lo dejó eliminado en la Q1 del GP de Azerbaiyán; mañana largará desde el puesto 16

El piloto argentino sufrió un golpe contra las defensas en la Q1 del Gran Premio de Azerbaiyán y quedó eliminado de la clasificación

Así fue el accidente de Colapinto que lo dejó eliminado en la Q1 del GP de Azerbaiyán; mañana largará desde el puesto 16
Hace 1 Hs

La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán se terminó rápido para Franco Colapinto. El piloto argentino, que venía en una vuelta lanzada con la intención de marcar un tiempo competitivo, cometió un error que lo dejó afuera de la Q1 y sin chances de seguir avanzando.

El episodio se dio en los primeros minutos de la tanda. Delante suyo, Pierre Gasly se excedió en la frenada y se pasó de largo. Esa maniobra pareció desconcertar a Colapinto, que en el giro siguiente perdió el control del auto. El Alpine impactó con fuerza contra las defensas con el costado izquierdo, provocando daños que lo obligaron a abandonar de inmediato.

De esta manera, Colapinto quedó automáticamente eliminado de la clasificación y se suma a una racha difícil para la escudería, que venía con problemas de rendimiento en las prácticas. El golpe dejó en evidencia lo exigente que resulta el circuito urbano de Bakú, donde los muros están demasiado cerca y cualquier distracción se paga muy caro.

Pese al accidente, el argentino tendrá la posibilidad de largar mañana en el puesto 16 de la parrilla, con el objetivo de recuperar terreno en una carrera que promete ser exigente y estratégica. 

Temas Fórmula 1Pierre GaslyAzerbaiyánFranco ColapintoAlpineAlpine F1 Team
