Horóscopo del amor: ¿cómo influirá la llegada de la primavera en cada signo?

El signo de la balanza estará ante uno de los meses más importantes del año, ya que podrá reflexionar acerca de viejos hábitos en sus relaciones sentimentales. Con Venus, su planeta regente, visitando a Escorpio, puede que se vuelvan impacientes o no sepan para dónde ir. El consejo para estos días es mantener la calma y no hablar con su persona especial hasta no alcanzar mayor claridad, preferentemente hacia finales del mes.