Horóscopo del amor: ¿cómo influirá la llegada de la primavera en cada signo?

Los movimientos planetarios, el eclipse lunar y el equinoccio de primavera impactan en mayor o menor medida en los 12 signos.

Hace 1 Hs

Septiembre es un mes con muchos acontecimientos astrológicos, que influyen en cada uno de los signos de la rueda zodiacal. Las fases lunares y la posición de Venus, Marte y Mercurio son algunos de los factores a tener en cuenta para comprender cómo estarán las cosas en el amor.

El 22 de septiembre será el equinoccio de primavera, un evento importante para este mes, ya que marca el comienzo de una nueva etapa. Este día ingresa el Sol en Libra, lo que ayudará a trabajar la equidad, la belleza y la autoestima. Al día siguiente, Venus se traslada a Escorpio, lo que provocará dinámicas más intensas e impulsivas.

Horóscopo: qué le deparan los astros a cada uno de los signos del Zodíaco en el amor

Aries

Las personas de Aries podrán disfrutar del mes de septiembre, ya que se sienten tranquilos y a gusto con su entorno. La posición de Mercurio los beneficiará a la hora de comunicarse con los demás, algo que por momentos puede ser su punto débil gracias a su carácter fuerte. La llegada de la primavera los hará disfrutar de un estado anímico alegre y dulce.

Tauro

Este signo del elemento Tierra enfrentará ciertos desafíos mentales durante la primera etapa del mes. Es probable que se aburran y sientan que no saben para dónde ir con su vida sentimental. Es una etapa ideal para que salgan de sus rutinas e intenten renovar las energías en su vida social y afectiva.

Géminis

La estrella del mes de la primavera será Géminis, ya que Mercurio se posará en Virgo, ayudándole a organizar mejor sus pensamientos. De esta manera, sabrán cómo comunicar sus necesidades en el plano afectivo. Esto les ayudará a conectar con nuevas personas o bien intensificar su vínculo actual.

Cáncer

Uno de los principales desafíos que afrontarán las personas de Cáncer en el amor, será la falta de validación de terceros. Es importante que reflexionen acerca de su relación consigo mismos y su autoestima. Su aprendizaje radica en su independencia y capacidad de pensarse como individuos, más allá de su persona de interés.

Leo

Septiembre comienza con su Sol en Virgo, lo que desorienta a las personas de Leo. Su energía lúdica y desenfrenada desentona con esta temporada racional y estable. Es por ello que los nacidos bajo este signo del elemento Fuego sentirán que sus expectativas no son consideradas por los demás. Es necesario que comprendan que esto no se trata de algo personal, para evitar enfadarse.

Virgo

Con su regente, Mercurio, y el Sol en su constelación, septiembre cuenta con una gran energía para las personas de Virgo. Es importante que no se mantengan demasiado en su mente y dediquen tiempo a expresar lo que sienten. Es una temporada ideal para declarar su amor o proponer una nueva etapa en su pareja.

Libra

El signo de la balanza estará ante uno de los meses más importantes del año, ya que podrá reflexionar acerca de viejos hábitos en sus relaciones sentimentales. Con Venus, su planeta regente, visitando a Escorpio, puede que se vuelvan impacientes o no sepan para dónde ir. El consejo para estos días es mantener la calma y no hablar con su persona especial hasta no alcanzar mayor claridad, preferentemente hacia finales del mes.

Escorpio

El planeta del amor, Venus, arribará a la constelación del escorpión durante este mes. Esto les ayudará a explorar su vida sentimental, pero también deberán enfrentar ciertos aprendizajes. Es probable que durante la primera quincena se sientan introvertidos y desmotivados, pero hacia finales de septiembre recobrarán su espíritu y podrán poner en marcha sus ideas.

Sagitario

Los nacidos bajo este signo del elemento Fuego que necesiten tomarse un tiempo a solas, lejos de sus parejas o bien sin desarrollar conexiones, tendrán su oportunidad en estos días. Es que gracias a la alineación de Júpiter junto a Marte, podrán explorar su costado independiente y emprendedor. No es momento para atarse a nada ni nadie.

Capricornio

Septiembre plantea un nuevo panorama para la vida romántica de Capricornio. Es que este signo demuestra su amor a través de actos de servicio u objetos materiales. Saturno en alineación con Júpiter y Mercurio, los impulsa a intentar conectar mejor con sus palabras y manifestar de manera directa qué es lo que sienten.

Acuario

Las personas de Acuario que se encuentren hace mucho tiempo en pareja, podrán renovar la energía de su vínculo. Es importante que tomen la iniciativa y propongan nuevas actividades que reaviven su chispa. Por su parte, los solteros podrían abrirse a un nuevo camino hacia finales del mes con el equinoccio de primavera. El lema de septiembre se centra el mantener su mente abierta.

Piscis

El signo de los peces se sentirá de muy buen humor en este mes, ya que Neptuno los favorece y permite concretar algunos de sus sueños. Sin embargo, puede que no todo su entorno comprenda o sepa satisfacer su espíritu alegre y dulce. No deberán desmotivarse por esto, necesitan comprender que cada persona posee diferentes maneras de ser.

