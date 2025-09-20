Secciones
“Amo a Monteros y me alegra que reciba este reconocimiento”, dijeron los ganadores de la última semifinal

Los alumnos de la escuela Técnica N°1 del sur de la provincia se consagraron como los terceros semifinalistas del certamen y competirán por un viaje a Carlos Paz para todo el curso el próximo viernes desde las 18.

ANA PAULA Y VALENTÍN. El equipo de la Técnica N°1 con orientación en Informática y Electromecánica, se impuso ante los demás colegios en la tercera semifinal y representará a su escuela en la definición del concurso. ANA PAULA Y VALENTÍN. El equipo de la Técnica N°1 con orientación en Informática y Electromecánica, se impuso ante los demás colegios en la tercera semifinal y representará a su escuela en la definición del concurso.
Belén Castellano
Por Belén Castellano Hace 2 Hs
