Desde el pasado, pensando en el futuro

María Celia Bravo, Gabriela Tío Vallejo y Julio Saguir son tres de los expertos involucrados en distintas etapas de “Enseñame Tucumán”. Comparten con LA GACETA la importancia de este concurso que abre un nuevo campo para la apropiación de conocimientos sobre la provincia con el espíritu de sentir pertenencia y orgullo, para tener en claro de dónde venimos y así proyectar hacia dónde vamos. Los historiadores fueron consultados sobre el objetivo trazado con el proyecto en forma integral, cómo fue su génesis, cuál es su impacto entre los estudiantes y en qué consistió su involucramiento en la iniciativa, entre otros aspectos. Sus respuestas aportan a entender la proyección de una propuesta que es mucho más que un concurso y que marca una forma de reforzar la identidad local.

Fabio Ladetto
Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
