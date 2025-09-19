Secciones
DeportesRugby

Lawn Tennis presentó “Triple Corona”, el film sobre la Triple Corona y el regreso de Nicolás Sánchez

Vestidos de blanco, socios e hinchas de Lawn Tennis revivieron la gesta histórica del 2024 y aplaudieron con emoción los momentos claves de la película.

Con el cine Atlas colmado, los Benjamines presentaron su documental. Con el cine Atlas colmado, los "Benjamines" presentaron su documental.
Ale Casas Cau
Por Ale Casas Cau 19 Septiembre 2025
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Nicolás SánchezTucumán Lawn Tennis Club
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura
1

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT
2

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru
3

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

Elecciones de octubre: Jaldo confirmó que se apartará de su cargo a partir del 26 de septiembre
4

Elecciones de octubre: Jaldo confirmó que se apartará de su cargo a partir del 26 de septiembre

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA
5

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

Federico Pelli: “El 26 de octubre los tucumanos tienen que elegir entre el kirchnerismo o el modelo de la Libertad Avanza”
6

Federico Pelli: “El 26 de octubre los tucumanos tienen que elegir entre el kirchnerismo o el modelo de la Libertad Avanza”

Más Noticias
¿Cómo es la posible formación de Atlético Tucumán para enfrentar a River?

¿Cómo es la posible formación de Atlético Tucumán para enfrentar a River?

River en Tucumán: cómo fue la venta de entradas en la Liga Tucumana de Fútbol

River en Tucumán: cómo fue la venta de entradas en la Liga Tucumana de Fútbol

Elecciones de octubre: Jaldo confirmó que se apartará de su cargo a partir del 26 de septiembre

Elecciones de octubre: Jaldo confirmó que se apartará de su cargo a partir del 26 de septiembre

El chiste de Franco Colapinto: por qué dijo que es “mejor que Verstappen” antes del GP de Azerbaiyán

El chiste de Franco Colapinto: por qué dijo que es “mejor que Verstappen” antes del GP de Azerbaiyán

River visita a Atlético Tucumán obligado a reaccionar tras el cachetazo del Palmeiras

River visita a Atlético Tucumán obligado a reaccionar tras el cachetazo del Palmeiras

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

Comentarios