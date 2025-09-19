Secciones
Suscribite
Ingresar
Deportes
Rugby
Lawn Tennis presentó “Triple Corona”, el film sobre la Triple Corona y el regreso de Nicolás Sánchez
Vestidos de blanco, socios e hinchas de Lawn Tennis revivieron la gesta histórica del 2024 y aplaudieron con emoción los momentos claves de la película.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Con el cine Atlas colmado, los "Benjamines" presentaron su documental.
Por
Ale Casas Cau
19 Septiembre 2025
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Nicolás Sánchez
Tucumán Lawn Tennis Club
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura
Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT
Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru
Elecciones de octubre: Jaldo confirmó que se apartará de su cargo a partir del 26 de septiembre
Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA
Federico Pelli: “El 26 de octubre los tucumanos tienen que elegir entre el kirchnerismo o el modelo de la Libertad Avanza”
Más Noticias
¿Cómo es la posible formación de Atlético Tucumán para enfrentar a River?
River en Tucumán: cómo fue la venta de entradas en la Liga Tucumana de Fútbol
Elecciones de octubre: Jaldo confirmó que se apartará de su cargo a partir del 26 de septiembre
El chiste de Franco Colapinto: por qué dijo que es “mejor que Verstappen” antes del GP de Azerbaiyán
River visita a Atlético Tucumán obligado a reaccionar tras el cachetazo del Palmeiras
El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura
Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?
Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru
Comentarios
Navegá sin límites por $34 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más