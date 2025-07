Seis claves que explican por qué Lawn Tennis marca el rumbo en el rugby tucumano

Cabeza fría y a jugar

“En 2023 perdimos muchos partidos por muy poco y sobre la hora; de igual manera como ganamos el domingo. No sé si es que no nos creían, pero hubo un cambio de mentalidad: decir ‘miramos al frente, jugamos al rugby’. No hacer lo que dicen los libros. Si falta un minuto no es patear por patear: es ver si hay oportunidad de jugar. Es entender el juego y adaptarse. Nosotros nos fuimos convenciendo con estas ideas, con pequeñas cosas que se fueron construyendo. Y los jugadores empezaron a creer en eso”, manifestó el entrenador, que resaltó cómo el equipo abandonó esquemas rígidos para jugar con mayor inteligencia, audacia y sentido colectivo en los últimos dos años. El cambio no fue sólo táctico, sino cultural: mirar al frente, tomar decisiones dentro del campo y animarse a romper moldes. El rugby que propone Lawn Tennis ahora es más integral, más pensado y al mismo tiempo más instintivo. Según Tejeda, ese “nuevo paradigma” fue clave para que el equipo elevara su nivel competitivo en los momentos decisivos.