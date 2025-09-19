Vicky Sauze vuelve a casa: la Leona regresa a Tucumán Rugby

El head coach del club, Enrique “Pulpo” Benthencourt, no tiene dudas del impacto. “Vicky es una jugadora de elite, con una capacidad tremenda de visión y análisis. Antes de recibir la pelota ya sabe qué va a hacer. Ese nivel de estrategia y de estudio es lo que la llevó a ser una Leona. Va a potenciar al equipo en los pequeños detalles que hacen la diferencia en el alto rendimiento”. Más allá de lo técnico, Benthencourt destaca la humildad con la que vuelve: “Es un honor enorme recibirla en su casa. Más allá de la medallista olímpica, es una persona pura, generosa, que aporta muchísimo en lo humano. Nos eligió a nosotros pudiendo ir a clubes de todo el mundo, y eso es algo que valoramos muchísimo”.