Vicky Sauze vuelve a casa: la Leona regresa a Tucumán Rugby

El rumor empezó a correr con la fuerza de una noticia imposible de creer. Una de las mejores jugadoras del hockey argentino, olímpica y referente indiscutida de Las Leonas, volvería a vestir la camiseta de su club de origen. Y lo que parecía un sueño se confirmó en apenas una semana: Victoria Sauze, la tucumana que conquistó el mundo con su talento, regresó a Tucumán Rugby y hoy, desde las 16.30, hará su reestreno en la cancha de Universitario.
“Fue vertiginoso, de días”, cuenta entre risas María “Petisa” Posse Silva, presidenta de la subcomisión de hockey del club. “Ella vino de visita, se reunió con el "Pulpo", nuestro coordinador general, y como no estaba jugando en ningún club, la invitamos a sumarse. Apenas se lo dijimos, le encantó la idea. No hay que olvidar que Vicky es nacida y criada acá. Está feliz de volver”.
La noticia no tardó en sacudir a todo el plantel. El regreso no es sólo deportivo: es un símbolo, un reencuentro con la identidad del club. “Imaginate lo que significa que vuelva una Leona a jugar con nosotras”, afirma Posse Silva. “Las chicas más grandes compartieron infantiles con ella, y las más jóvenes ahora van a tener la oportunidad de aprender de su ejemplo. Es muy fuerte lo que pasa con su regreso”.
Nani Struk, compañera y amiga de Sauze, confiesa que todavía le cuesta procesarlo. “Fue una gran sorpresa, pensé que me estaba haciendo una broma. Para mí es un honor compartir cancha con ella otra vez. Es un empuje enorme, sobre todo en este momento del torneo. Tenemos un equipo joven, con muchas bajas recientes, y su presencia marca un antes y un después”.
El head coach del club, Enrique “Pulpo” Benthencourt, no tiene dudas del impacto. “Vicky es una jugadora de elite, con una capacidad tremenda de visión y análisis. Antes de recibir la pelota ya sabe qué va a hacer. Ese nivel de estrategia y de estudio es lo que la llevó a ser una Leona. Va a potenciar al equipo en los pequeños detalles que hacen la diferencia en el alto rendimiento”. Más allá de lo técnico, Benthencourt destaca la humildad con la que vuelve: “Es un honor enorme recibirla en su casa. Más allá de la medallista olímpica, es una persona pura, generosa, que aporta muchísimo en lo humano. Nos eligió a nosotros pudiendo ir a clubes de todo el mundo, y eso es algo que valoramos muchísimo”.
El debut de Sauze vuelve a poner al hockey tucumano en el centro de la escena. La expectativa es alta: “Ella representa sacrificio, dedicación y pasión”, resume Struk. Para las más jóvenes, será inspiración. Para sus compañeras, un refuerzo vital. Para todo Tucumán Rugby, el regreso de una hija pródiga que, tras conquistar el mundo, vuelve a casa.