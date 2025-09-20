Espacio DAR abrió sus puertas: patrimonio, diseño y solidaridad en el corazón de Tucumán

Profesionales

Esta edición reúne 33 espacios intervenidos por profesionales del diseño, la arquitectura, el paisajismo y el arte, que ofrecen una experiencia multisensorial en la que conviven tradición y vanguardia. Además, se incorporó una galería de arte con 30 obras de artistas del norte argentino, seleccionadas entre más de 110 propuestas. Estas piezas estarán a la venta y lo recaudado será destinado a la Fundación de Albergues Infantiles (FAI), que desde hace 33 años brinda contención, vivienda y educación a niños en situación de vulnerabilidad.