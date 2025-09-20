Teatro independiente: cómo atravesar una súbita ruptura amorosa

María es el personaje abandonado de golpe tras 11 años de relación, y eso desarma su estructura de vida. “Hay un común denominador que nos atraviesa a todos en este mundo: el amor y la muerte. En este caso, es la muerte del amor en una pareja, que hace difícil volver a lo que había antes. Hay una gran idealización del amor, con el foco instalado en la mujer. Vengo de una generación donde la premisa era recibirte, casarte y tener hijos, como si fuera la misión en esta vida. ¿Cómo nos volvemos a reconstruir cuando ese ideal no se da? Los vínculos humanos son complejos y quisimos reflejar los distintos lugares y emocionalidades que ella va atravesando, como si estuviese en una charla TED”, explica Juliana, quien aclara que no es un espectáculo de stand up sino una representación.