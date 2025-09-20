Secciones
Teatro: Lola Mora, entre la fuerza creativa y el deterioro físico

“Además, está lo del oro” se estrena en La Colorida, con Susana Santos como la escultora.

Hace 5 Hs

Hace varios años que la historia de Lola Mora ronda entre los proyectos de Nicolás Aráoz. Tras bucear en distintas novelas, en 2023 se vinculó con Susana Santos (foto) y afrontaron la versión libre de un texto sobre la escultora de Alfredo Fenik, que ahora deriva en “Además, está lo del oro”, codirigida con Daniela Flores Blasco. El estreno será a las 21 en La Colorida (Mendoza 2.955).

“Transitamos entre la realidad de Lola en su decrepitud, entre ensueños, delirios, irrealidades, verdades a medias. Es un desafío interpretar un personaje que navega por distintos planos, sin transición; es un trabajo arduo, cuidado, sensible”, adelanta la protagonista Santos. La secundan como sus sobrinas Emilia Guerra (“es una puesta en escena hecha de pequeños y sutiles gestos, de puros instantes imaginarios soportados en hechos y palabras que se dijeron o pudieron haberse dicho”, afirma) y Francisca Valero (“habla de una etapa de la vida irremediable, la vejez, con sus tiempos lentos, el bucle de la repetición, de los recuerdos, de volver al pasado, a la juventud; y del cuidado de las personas que deciden estar desde la osadía de su personalidad”, dice).

Flores Blasco señala que se enfocaron en “la búsqueda de la belleza y el deterioro físico y psíquico, con muchas cosas más a descubrir”; mientras que Aráoz toma como imagen a La Fuente de las Nereidas, “con la fuerza descomunal de los caballos que empujan hacia adelante pero que están contenidos y Venus, en un mínimo punto de apoyo, en un sutil equilibrio, dos imágenes que sintetizan muy bien la obra”.

