Teatro: Lola Mora, entre la fuerza creativa y el deterioro físico

Hace varios años que la historia de Lola Mora ronda entre los proyectos de Nicolás Aráoz. Tras bucear en distintas novelas, en 2023 se vinculó con Susana Santos (foto) y afrontaron la versión libre de un texto sobre la escultora de Alfredo Fenik, que ahora deriva en “Además, está lo del oro”, codirigida con Daniela Flores Blasco. El estreno será a las 21 en La Colorida (Mendoza 2.955).
“Transitamos entre la realidad de Lola en su decrepitud, entre ensueños, delirios, irrealidades, verdades a medias. Es un desafío interpretar un personaje que navega por distintos planos, sin transición; es un trabajo arduo, cuidado, sensible”, adelanta la protagonista Santos. La secundan como sus sobrinas Emilia Guerra (“es una puesta en escena hecha de pequeños y sutiles gestos, de puros instantes imaginarios soportados en hechos y palabras que se dijeron o pudieron haberse dicho”, afirma) y Francisca Valero (“habla de una etapa de la vida irremediable, la vejez, con sus tiempos lentos, el bucle de la repetición, de los recuerdos, de volver al pasado, a la juventud; y del cuidado de las personas que deciden estar desde la osadía de su personalidad”, dice).
Flores Blasco señala que se enfocaron en “la búsqueda de la belleza y el deterioro físico y psíquico, con muchas cosas más a descubrir”; mientras que Aráoz toma como imagen a La Fuente de las Nereidas, “con la fuerza descomunal de los caballos que empujan hacia adelante pero que están contenidos y Venus, en un mínimo punto de apoyo, en un sutil equilibrio, dos imágenes que sintetizan muy bien la obra”.