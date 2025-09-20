Secciones
Teatro: “Freak show”, amores fatales
Una familia padece desde hace varias generaciones una extraña maldición que se transmite sólo entre los varones: al enamorarse, ellos creen poseer superpoderes y fallecen en intentos absurdos e imposibles por demostrarlos, como comunicarse con lobos, detener trenes o volar. El dueño de un circo de fenómenos encuentra al último descendiente y decide provocar su enamoramiento en escena, para que el público sea testigo de su sufrimiento y sorprendido por la forma de su muerte. En ese espectáculo singular, el amor se transforma en tragedia y la risa convive con la emoción.

Este es el argumento de “Freak show”, la obra escrita y dirigida por Martín Giner, que volverá a escena esta noche -en una única función- en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550), con las actuaciones de Fernando Godoy, Julieta Ascárate y José María Risso. La primera versión del texto se conoció hace 19 años y desde entonces fue reiteradamente representada dentro y fuera del país, por su combinación entre la comedia absurda, el drama y el surrealismo de la historia. El vestuario y maquillaje están a cargo de Mariana y Cecilia Delgado.

