Teatro: “Freak show”, amores fatales

Una familia padece desde hace varias generaciones una extraña maldición que se transmite sólo entre los varones: al enamorarse, ellos creen poseer superpoderes y fallecen en intentos absurdos e imposibles por demostrarlos, como comunicarse con lobos, detener trenes o volar. El dueño de un circo de fenómenos encuentra al último descendiente y decide provocar su enamoramiento en escena, para que el público sea testigo de su sufrimiento y sorprendido por la forma de su muerte. En ese espectáculo singular, el amor se transforma en tragedia y la risa convive con la emoción.