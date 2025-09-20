Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Septiembre Musical: Zabeca Dúo, música de excelencia

El percusionista y cantante Tiki Cantero y el guitarrista Ernesto Snajer confluyen en Zabeca Dúo, que recorrerá ritmos argentinos y latinoamericanos en variaciones nacidas de la chacarera, la zamba, la milonga y la vidala de composiciones propias y de grandes creadores como el Chivo Valladares, Pedro Aznar y Carlos Aguirre. Esta noche, a las 21, estarán en el aula magna de la Facultad de Derecho de la UNT (25 de Mayo 471), con Melina Imhoff como invitada y dentro del Septiembre Musical. Por la mañana, los músicos darán sendos talleres (fueron reprogramados por demoras en el viaje). Los socios de Club LA GACETA tienen 2x1 en entradas. Otra oferta folclórica, pero con entrada gratis, estará a cargo de La Macheta -Bruno Nardelli, Rayen Soria, Chasqui Punku Puertas y Marcos Mendoza- en la peña El Cardón (Las Heras 50), con el espectáculo “Dar vuelta el viento”. También en el ciclo libre Cultura Bar, en Pangea (Laprida 289) sonará el gypsy jazz de El Club de Mora; Dalia Magenta y Trompo y sus Destajadores visitarán La Gesta Cultural (Río de Janeiro 16) y María y las Merluzas (Loló Cipriani, Ari Aguirre, Vipisita, Lauti Corres, Belén Sappia y Guadis Conte) harán su música para reír, pensar y bailar en Brotes (Santiago del Estero 179). Salsa, cha cha chá, son y bachata interpretará La Segoviano en Caprice (Chacabuco 437), al tiempo que Achalay hará su repertorio folclórico en Berlin Bar-Restó de Alberdi, (avenida Campero y San Martín). Para redondear la oferta musical, desde las 18 y en el Palacio de los Deportes del parque 9 de Julio habrá un festival gratuito de rock con Nagual, Karma Sudaka, Aneurixma, Harlem y Antigua Rocca. En el baile, la Compañía de Danza Contemporánea repondrá “Fe” en la sala Caviglia (San Martín 251) y el Ballet Estable, “Giselle y Raymonda” en el San Martín (Sarmiento 601).