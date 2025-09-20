Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

“Pajarito”: seres en un mundo caótico y marginal
El mendocino Osjar Navarro Correa montó en un suburbio de su ciudad el mundo marginal, violento y caótico de “Pajarito”, que el grupo Margen de Error lo traslada a las afueras de un Tucumán atravesado por códigos hostiles, pero donde hay espacios para la lealtad y el amor. “Los personajes se relacionan a través de procesos antagónicos enfrentando la delincuencia, el peligro, la brutalidad, la precariedad y la exclusión; buscan estrategias para sobrevivir entre el encierro y la libertad”, plantean Madeleine Jaime Azcarate, Miguel Aparicio, Mariclones y Lucas Romero, quienes repondrán la obra a las 22 en La Colorida (Mendoza 2.955).
“BrevÍsimo 2”: comedias cortas en CiTá Abasto de Cultura
“El regreso de Ramón” abrirá la noche de una nueva edición de “Brevísimo 2”, con textos cortos renovados. La obra de Gustavo Delgado se presentará a las 22 en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457), y cada 25 minutos habrá una propuesta diferente. Sucesivamente se verán “Yoga en el Caribe”, de Fabrizio Origlio; “Camboriu”, de Sebastián Ferré dirigida por Leonardo Gavriloff; “Estiradas”, de Víctor Hugo Cortés, dirigida por Natalia Yapura y “Asistencia al suicida”, de Pablo Albarello, con puesta en escena de Benjamín Tannuré Godward.
Casa Luján: “Lo invisible también se vende”
“Criaturas nacidas en la penumbra portan la marca de un lado oscuro y sedicioso, el sello del crimen, los estigmas de la muerte como fuente de conocimiento”. Así se anuncia “Lo invisible también se vende”, que estará a las 22 en Casa Luján (Saavedra 74), con César Romero, Janet Robles y Luis Villafañe.
“La insistencia”: cabaret en La Sodería
Lu Villafañe, Mariana Rosciano, Indiana Rosich, Gabriela Agüero, Diana Morel Rodríguez, Antonio Tríos, Marcela González Cortés, Nacho Pondal, Ezequiel Nasci, Manuel Villarrubia Norri, Astrid Minetti, Dani Tucumbita, Guille Katz, Ana Teltelbaum y Onás Salto Leitón, entre muchos otros, serán parte de “La insistencia”. En formato cabaret, la propuesta estará desde las 20 en La Sodería (Juan Posse 1.141), con feria artesanal y música.
Folclore: de recorrido por las peñas
Desde Santiago del Estero llegarán esta noche a las 22 a Casa Barrio (9 de Julio 1.032), dos de las bandas folclóricas más importantes del momento: La Brasita de Mi Chala y Mágica Ronda. En La Casa de Yamil (España 153) festejará 18 años con la música Antonio Díaz, con Javier Jiménez, Los Romanceros y Dúo Amanecer. El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) espera a Puesta a Punto, Diego Herrera, Canto Tucumano, Cristian Aguirre y Cuarta Cortada. En Aguilares, el Centro de Estudiantes del Instituto Técnico de la UNT organizó una peña con Vidaleros, Salamanqueros, Las Voces del Boquerón y Evelyn Robin. En el complejo Piossek de El Cercado se realizará el 17º Festival Provincial de la Randa con El Chaqueño Palavecino, Christian Herrera, Valentina Márquez, La Comarca y Algarrobales, entre otros.
Festivales: propuestas en Lules y El Colmenar
Lules Canta a la Patria continuará esta noche en el parque cultural de esa localidad, con la participación de Soledad, Nahuel Pennisi, Bersuit Vergarabat, Trulalá y Ahyre, en un festival de música popular de distintos estilos. En tanto, desde las 20 en el predio ferial de El Colmenar (avenida Juan Domingo Perón 3.400 y Mariano Moreno, Las Talitas) actuarán en el Festival del Sol, Los Tekis, Celeste “La Reina” y Emiliano Villagra.
Rap y trap: Oney1 en Puerto Libertad
Jorge Emilio Torzullo es conocido en la escena de la música urbana como Oney1. A sus 23 años, el cantante nacido en Morón, Buenos Aires, es uno de los referentes de la nueva generación del rap, trap y otros géneros y ritmos donde prima el mensaje de amor. Esta noche estará en Puerto Libertad (Las Piedras 1.850).
“Baladas eternas”: doble homenaje romántico
88 Blancas y Negras presentará esta noche, desde las 21 y en el teatro Belgrano (Crisóstomo Álvarez 765) “Baladas eternas”, el homenaje que Ramiro Konz e Ignacio Godoy ofrecerán con las canciones románticas inmortalizadas por Alejandro Sanz y Luis Miguel, respectivamente. “Será un recorrido inolvidable por los temas más icónicos de ambos cantantes que hicieron suspirar a millones de personas y pusieron a todos a bailar, en una experiencia cargada de emoción y nostalgia, con recuerdos y sentimientos profundos”, adelanta el director Marcos Canals.
Septiembre Musical: Zabeca Dúo, música de excelencia
El percusionista y cantante Tiki Cantero y el guitarrista Ernesto Snajer confluyen en Zabeca Dúo, que recorrerá ritmos argentinos y latinoamericanos en variaciones nacidas de la chacarera, la zamba, la milonga y la vidala de composiciones propias y de grandes creadores como el Chivo Valladares, Pedro Aznar y Carlos Aguirre. Esta noche, a las 21, estarán en el aula magna de la Facultad de Derecho de la UNT (25 de Mayo 471), con Melina Imhoff como invitada y dentro del Septiembre Musical. Por la mañana, los músicos darán sendos talleres (fueron reprogramados por demoras en el viaje). Los socios de Club LA GACETA tienen 2x1 en entradas. Otra oferta folclórica, pero con entrada gratis, estará a cargo de La Macheta -Bruno Nardelli, Rayen Soria, Chasqui Punku Puertas y Marcos Mendoza- en la peña El Cardón (Las Heras 50), con el espectáculo “Dar vuelta el viento”. También en el ciclo libre Cultura Bar, en Pangea (Laprida 289) sonará el gypsy jazz de El Club de Mora; Dalia Magenta y Trompo y sus Destajadores visitarán La Gesta Cultural (Río de Janeiro 16) y María y las Merluzas (Loló Cipriani, Ari Aguirre, Vipisita, Lauti Corres, Belén Sappia y Guadis Conte) harán su música para reír, pensar y bailar en Brotes (Santiago del Estero 179). Salsa, cha cha chá, son y bachata interpretará La Segoviano en Caprice (Chacabuco 437), al tiempo que Achalay hará su repertorio folclórico en Berlin Bar-Restó de Alberdi, (avenida Campero y San Martín). Para redondear la oferta musical, desde las 18 y en el Palacio de los Deportes del parque 9 de Julio habrá un festival gratuito de rock con Nagual, Karma Sudaka, Aneurixma, Harlem y Antigua Rocca. En el baile, la Compañía de Danza Contemporánea repondrá “Fe” en la sala Caviglia (San Martín 251) y el Ballet Estable, “Giselle y Raymonda” en el San Martín (Sarmiento 601).
Hip hop: encuentro en el parque 9 de Julio
Desde las 16 se realizará en la Casa de la Cultura Municipal del parque 9 de Julio (Gobernador del Campo y Capitán Cáceres) el festival de Hip Hop “Esquinas Vol. 2”, con entrada libre y gratuita, conducido por Bichi y Fabri, con musicalización de Dj Escandar, graffitis de Lady Chango e intervención de VJ Pichi. El cierre estará a cargo de Ril Fella & Masta Clark. Trech, Zeuda y Alam (rap) y Gigi, PAM y Frauddyn (danza) serán los jurados.