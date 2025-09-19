Clubes históricos del fútbol argentino se juegan la permanencia en las últimas tres fechas de la Primera Nacional

Otros grandes que no levantan

El listado de históricos golpeados se amplía. Quilmes (12° en la Zona A) transita un año irregular en medio de una crisis institucional y económica. All Boys (13° en el mismo grupo) ganó apenas siete partidos en todo el torneo y todavía mira de reojo el fondo. Ferro, como se mencionó, pelea más cerca del descenso que del Reducido. En la Zona B, Nueva Chicago y Almirante Brown quedaron fuera de todo, sin peligro de bajar pero también sin aspiraciones.