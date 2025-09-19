Clubes históricos del fútbol argentino se juegan la permanencia en las últimas tres fechas de la Primera Nacional

La definición por la permanencia en la Primera Nacional se volvió un verdadero infierno. Con apenas tres fechas por delante, ningún equipo tiene la salvación asegurada y varios históricos, con pasado en Primera e incluso con títulos en sus vitrinas, están al borde de perder la categoría.
En la Zona A, el panorama es tenso. Alvarado (29 puntos) y Arsenal (31) aparecen hoy en zona roja, pero la amenaza se extiende. Ferro, que supo ser campeón en la máxima categoría y ahora deambula con apenas dos victorias en los últimos 16 partidos, tiene 32 unidades y depende de sí mismo para no caer a la B Metropolitana. Güemes (33) y Almagro (34) también forman parte de esta pelea que se definirá partido a partido.
Arsenal es el caso más llamativo: arrancó la temporada con una racha nefasta y recién consiguió su primer triunfo en junio, tres meses después del inicio del torneo. Esa reacción tardía lo empujó a los últimos lugares, aunque logró sumar puntos claves contra rivales directos y hasta dio golpes inesperados, como el triunfo ante San Martín de Tucumán en La Ciudadela.
En el otro grupo, Colón vive una de las debacles más fuertes del fútbol argentino reciente. Después de haber sido campeón en 2021, el “Sabalero” atraviesa una crisis deportiva e institucional que lo hundió: perdió 12 de los últimos 15 encuentros y viene de dejar pasar una final anticipada frente a Talleres de Remedios de Escalada.
La situación es clara. Talleres y CADU son los que más complicados están, pero si Colón suma aunque sea un punto en las tres fechas restantes, se asegura seguir en la categoría. El problema es que la dinámica negativa lo convirtió en un manojo de incertidumbre y sus hinchas, cansados, ya protestaron en el predio contra la dirigencia.
Otros grandes que no levantan
El listado de históricos golpeados se amplía. Quilmes (12° en la Zona A) transita un año irregular en medio de una crisis institucional y económica. All Boys (13° en el mismo grupo) ganó apenas siete partidos en todo el torneo y todavía mira de reojo el fondo. Ferro, como se mencionó, pelea más cerca del descenso que del Reducido. En la Zona B, Nueva Chicago y Almirante Brown quedaron fuera de todo, sin peligro de bajar pero también sin aspiraciones.
Apenas restan tres fechas para cerrar la fase regular. Luego, 16 equipos irán por los dos ascensos a Primera y cuatro caerán al tercer escalón. En el medio, otros tantos terminarán el año antes de tiempo. Pero el foco está puesto en los históricos: clubes que supieron ser protagonistas hoy están sumidos en la inestabilidad, con la obligación de ganar sus últimos partidos para no sumar un capítulo doloroso a su historia.