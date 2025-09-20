Desafíos de la alfabetización

Entre los primeros desafíos en debate está aprender, además de leer y escribir, a manejar el mundo digital. En esta cuestión hay un desfasaje notorio entre la demanda de los chicos y la respuesta de los docentes. “Tenemos que saber cómo trabajar con eso en nuestras aulas, enseñarles cómo se pide información, con qué precisión hay que darla. Hay que ver en forma completa este tema de la alfabetización”, dijo la Ministra de Educación, Susana Montaldo. En este debate entra el uso del celular en las aulas, los temas de estudio, la forma de encararlos. La directora de la Fundación Leer, Patricia Mejalelaty, planteó que se debe “formar lectores que sepan elegir el soporte adecuado en cada momento… No es lo mismo un posteo en redes que un libro; son habilidades cognitivas distintas. Y como docentes debemos saber cuándo estamos trabajando en una y cuándo en otra”. La experta sostiene que fomentar la lectura es sustancial. “Leer implica comprender, y leer sin comprender no es leer. Asegurar que los chicos salgan de la escuela queriendo y pudiendo leer es nuestra responsabilidad como sociedad”. Añadió que aunque los chicos usen redes sociales, “lo esencial es llevarlos a las historias, a la literatura, Y empezar por aquello que les interesa: el deporte, la cocina, los autos, Messi. A los clásicos se llega, no se imponen”.