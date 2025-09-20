Desafíos de la alfabetización

Los desafíos educativos y el rol de los docentes han sido los ejes centrales del Primer Congreso de Alfabetización realizado en la provincia. Ha sido una invitación a reflexionar acerca de un escenario complejo en el que las evaluaciones evidencian que gran parte de los niños no alcanza niveles satisfactorios de comprensión lectora.
El Congreso forma parte de una serie de actividades vinculadas con la alfabetización, que comenzaron con un programa de formación docente en Inteligencia Artificial, continuará este martes con el Encuentro Provincial de Directores y Supervisores de Escuelas en el marco del trayecto formativo “Formación en Gestión de la Alfabetización”; seguirá el viernes con la 23º Maratón de Lectura y concluirá el martes 30 con el ciclo de talleres de promoción de la lectura “Lectores en movimiento: Historias que nos unen”.
Entre los primeros desafíos en debate está aprender, además de leer y escribir, a manejar el mundo digital. En esta cuestión hay un desfasaje notorio entre la demanda de los chicos y la respuesta de los docentes. “Tenemos que saber cómo trabajar con eso en nuestras aulas, enseñarles cómo se pide información, con qué precisión hay que darla. Hay que ver en forma completa este tema de la alfabetización”, dijo la Ministra de Educación, Susana Montaldo. En este debate entra el uso del celular en las aulas, los temas de estudio, la forma de encararlos. La directora de la Fundación Leer, Patricia Mejalelaty, planteó que se debe “formar lectores que sepan elegir el soporte adecuado en cada momento… No es lo mismo un posteo en redes que un libro; son habilidades cognitivas distintas. Y como docentes debemos saber cuándo estamos trabajando en una y cuándo en otra”. La experta sostiene que fomentar la lectura es sustancial. “Leer implica comprender, y leer sin comprender no es leer. Asegurar que los chicos salgan de la escuela queriendo y pudiendo leer es nuestra responsabilidad como sociedad”. Añadió que aunque los chicos usen redes sociales, “lo esencial es llevarlos a las historias, a la literatura, Y empezar por aquello que les interesa: el deporte, la cocina, los autos, Messi. A los clásicos se llega, no se imponen”.
En el congreso se reflexionó sobre el derecho de los niños a apropiarse de los bienes culturales y sobre el papel central de los mediadores en la construcción de las trayectorias lectoras. Al respecto, el experto Juan María Segura advierte que el 92% de los argentinos accede diariamente a internet, lo que da un promedio de nueve horas y media por día. “Ese es el marco actual y me parece que cualquier buena intención para implementar en la escuela tiene que entender antes el marco dentro del cual se pensará”. El desafío de los docentes es interactuar con pantallas y entender cómo coordinar las necesidades de enseñanza con las inquietudes de los estudiantes y encontrar patrones y abordajes de aprendizaje para los estudiantes.
En el cierre del congreso, las exposiciones invitaron a pensar cómo generar interrogantes que despierten la curiosidad de los estudiantes; cómo organizar los tiempos y optimizar los espacios y cómo transformar las evaluaciones en oportunidades de aprendizaje.