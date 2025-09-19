Fue compañero de Enzo Fernández en Chelsea, lo suspendieron por doping y ahora sueña con ser medallista olímpico

Mykhailo Mudryk atraviesa un presente inesperado. El atacante ucraniano, que compartió vestuario con Enzo Fernández en Chelsea, fue suspendido de manera provisoria en diciembre de 2024 tras dar positivo por meldonium en un control antidopaje y ahora enfrenta la posibilidad de una sanción de hasta cuatro años. En medio de la incertidumbre, según informó el diario Marca, el futbolista estaría evaluando un giro radical: dejar la pelota para apostar por el atletismo, con la mira puesta en competir como velocista en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.