Secciones
DeportesFútbol

Fue compañero de Enzo Fernández en Chelsea, lo suspendieron por doping y ahora sueña con ser medallista olímpico

Mykhailo Mudryk, delantero ucraniano de 24 años, evalúa dejar el fútbol para convertirse en velocista y competir en Los Ángeles 2028.

EL GIRO DE SU CARRERA. Suspendido en Inglaterra, Mudryk ahora apunta a reinventarse como velocista con la mira en Los Ángeles 2028. EL GIRO DE SU CARRERA. Suspendido en Inglaterra, Mudryk ahora apunta a reinventarse como velocista con la mira en Los Ángeles 2028.
Hace 2 Hs

Mykhailo Mudryk atraviesa un presente inesperado. El atacante ucraniano, que compartió vestuario con Enzo Fernández en Chelsea, fue suspendido de manera provisoria en diciembre de 2024 tras dar positivo por meldonium en un control antidopaje y ahora enfrenta la posibilidad de una sanción de hasta cuatro años. En medio de la incertidumbre, según informó el diario Marca, el futbolista estaría evaluando un giro radical: dejar la pelota para apostar por el atletismo, con la mira puesta en competir como velocista en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Mudryk llegó al Chelsea en enero de 2023 como una de las grandes apuestas del club londinense, que pagó 70 millones de euros más 30 en variables al Shakhtar Donetsk. Sin embargo, nunca terminó de consolidarse en la Premier League y su último partido oficial lo disputó el 10 de noviembre de 2024. Su principal carta siempre fue la velocidad. Llegó a registrar 36,67 km/h, récord en el torneo inglés, una marca que hoy busca trasladar a las pistas.

A sus 24 años, el ucraniano se fijó como objetivo competir en atletismo y hasta soñar con una medalla olímpica. Para ello deberá alcanzar las marcas mínimas de la World Athletics y superar las pruebas de clasificación nacionales en 2027, un camino exigente que pondrá a prueba su capacidad de reinvención.

Mientras espera la resolución definitiva de la FA (Asociación de Fútbol de Inglaterra) sobre su caso, Chelsea aún no definió qué hará con su contrato, que se extiende hasta 2031. Entre la sombra de la sanción y la posibilidad de iniciar una carrera completamente distinta, Mudryk busca un horizonte lejos del fútbol que alguna vez lo proyectó como una de las joyas de Europa.

Temas UcraniaChelsea Football ClubInglaterraLiga PremierEnzo Fernández
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura
1

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT
2

Federación Universitaria: dura derrota del kirchnerismo en elecciones de la UNT

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru
3

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

Elecciones de octubre: Jaldo confirmó que se apartará de su cargo a partir del 26 de septiembre
4

Elecciones de octubre: Jaldo confirmó que se apartará de su cargo a partir del 26 de septiembre

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA
5

Elecciones 2025: Javier Milei ajusta su estrategia y designa a Pilar Ramírez como coordinadora de LLA

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias
6

El Senado acusó a Milei de “destruir” las provincias

Más Noticias
¿Cómo es la posible formación de Atlético Tucumán para enfrentar a River?

¿Cómo es la posible formación de Atlético Tucumán para enfrentar a River?

River en Tucumán: cómo fue la venta de entradas en la Liga Tucumana de Fútbol

River en Tucumán: cómo fue la venta de entradas en la Liga Tucumana de Fútbol

Elecciones de octubre: Jaldo confirmó que se apartará de su cargo a partir del 26 de septiembre

Elecciones de octubre: Jaldo confirmó que se apartará de su cargo a partir del 26 de septiembre

El chiste de Franco Colapinto: por qué dijo que es “mejor que Verstappen” antes del GP de Azerbaiyán

El chiste de Franco Colapinto: por qué dijo que es “mejor que Verstappen” antes del GP de Azerbaiyán

River visita a Atlético Tucumán obligado a reaccionar tras el cachetazo del Palmeiras

River visita a Atlético Tucumán obligado a reaccionar tras el cachetazo del Palmeiras

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian dos días muy calurosos antes del regreso de las lluvias y el descenso de la temperatura

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán difíciles obstáculos a finales de septiembre, según Ludovica Squirru

Comentarios