Gran Premio Batalla de Tucumán - 70ª Edición

También contaremos con la presencia de Romina Villegas, jocketa egresada de nuestra propia Escuela de Aprendices de Tucumán, que corre en los principales circos hípicos del país. Otra visita a destacar será la de la entrenadora María Cristina Muñoz, quien se ganó un lugar en la historia del turf nacional al ser la primera mujer entrenadora en ganar el Gran Premio Nacional en el Hipódromo de Palermo y tener en su haber 9 victorias en el Grupo 1. Tendremos el agrado de tener su visita en nuestras instalaciones.