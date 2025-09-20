Exigencias sanitarias: nueva habilitación de transportes de animales vivos y productos

Como puntos destacados, la actualización del marco regulatorio autoriza el uso de la malla cuadriculada para aquellos vehículos que trasladen porcinos, dando lugar a la habilitación de transportes “multiespecie”. Además, se incorporan a los vehículos que no requieren habilitación sanitaria para el traslado de animales vivos y mercancías de origen animal, aquellos que movilicen abejas, productos y subproductos de la industria apícola, aves ornamentales y de exposiciones y peces ornamentales. También prevé una habilitación provisoria de 90 días para los vehículos que no cumplan con los requisitos iniciales para la habilitación del Senasa. En ese período, el responsable del transporte deberá realizar las modificaciones requeridas. Otra novedad es la creación del Programa de Certificación Sanitaria Oficial de Fabricación de Vehículos.