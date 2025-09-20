Secciones
Las exportaciones agrícolas marcaron un récord de 70 millones de toneladas

La cifra toma solo el período de enero a agosto de este año. El máximo histórico para ese lapso había sido de 66 millones de toneladas.

Hace 7 Hs

Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que el registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE), acumuladas entre enero y agosto del 2025, alcanzó un volumen récord de 70.012.745 toneladas, dato que supera al máximo histórico registrado para ese período de 66.397.441 toneladas, de acuerdo a la información procesada por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.

Cabe agregar, a su vez, que este resultado es superior en casi 10 millones de toneladas al promedio de los últimos cinco años situado en 60.705.964 toneladas.

Esta performance es producto de la capacidad de los productores, de la adopción de tecnologías innovadoras y del fortalecimiento de los canales comerciales internacionales, pero también, gracias a las medidas y políticas que el Gobierno Nacional está llevando adelante para potenciar las exportaciones con la apertura de mercados y la eliminación de trabas para acceder al mundo.

Vale destacar el compromiso del sector agroindustrial en mantener estándares de calidad, lo que refuerza la confianza de los mercados en los productos argentinos. Este récord no solo evidencia el dinamismo del sector, sino que también subraya su rol estratégico en la generación de divisas y el desarrollo económico del país.

