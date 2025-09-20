La Eeaoc investiga alternativas más sostenibles de fertilización en caña de azúcar

Desde una perspectiva ambiental, se destaca la importancia de reducir la dependencia de fertilizantes sintéticos, en especial de la urea, que si bien presenta una elevada concentración de nitrógeno (46%), posee baja eficiencia y alta volatilidad, siendo una fuente relevante de emisiones de gases de efecto invernadero. Entre las alternativas con menor impacto se encuentran la urea con inhibidores enzimáticos, que disminuyen las pérdidas y asegura una liberación más controlada. Otra alternativa es el nitrato de amonio calcáreo (CAN), que ofrece nitrógeno en formas rápidamente asimilables (nitrato y amonio), incrementando la eficiencia de uso del nutriente.