José Raúl Ricci, un pionero en cultivos alternativos del NOA

Siempre hay muchos proyectos para hacer, pero es necesario elegir, y eso muchas veces es esencial y elegir bien. En el mundo hay demanda de productos no transgénicos, por lo que producir en nichos es fundamental. “Debemos mirar hacia adelante: cuatro o cinco años en investigación. El mercado es mucho más grande de lo que uno cree, por lo que hay que analizar mucho, explotar esos nichos y hacerlos contactos directos con el mercado. Es fundamental la continuidad y la sanidad de lo que producimos”, finalizó Raúl Ricci, un referente de la tradición de ingenieros agrónomos y productores.